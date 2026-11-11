«Η ευθύνη βαραίνει την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη.

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό και τη συντήρηση της πισίνας στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, στο Κορωπί, προχώρησε η Αστυνομία, μετά το περιστατικό με τις αναθυμιάσειςπου οδήγησε μαθητές και εργαζομένους στο νοσοκομείο. Οι δύο εργαζόμενοι συντηρητές που είχαν αρχικά προσαχθεί μαζί με τον ιδιοκτήτη αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη συνέχεια, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Για το περιστατικό τοποθετήθηκαν με ανακοίνωσή τους τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, αποδίδοντας την ευθύνη στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής. Το σχολείο υποστηρίζει ότι το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε και ότι η ουσία απομακρύνθηκε από τον χώρο. «Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τα Εκπαιδευτήρια υπογραμμίζουν ότι η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε αποκλειστικά στον χώρο του μηχανοστασίου και ότι το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η διεύθυνση αποδίδει την ευθύνη για το συμβάν στην εταιρεία που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και στους υπευθύνους της, ενώ προαναγγέλλει την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος κατά παντός υπευθύνου. Προειδοποιεί, επίσης, ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων διακινούν αναφορές που συνδέουν το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της πισίνας. Στην ανακοίνωσή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη τονίζουν ότι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη τους προτεραιότητα, ενώ ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή τους.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους. Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί. Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsir53ub79d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι από τις αναθυμιάσεις μεταφέρθηκαν συνολικά σε νοσοκομεία 28 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές της Α’ Δημοτικού ηλικίας μόλις 6 ετών, και 15 εργαζόμενοι. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση, δοχείου με υδροχλωρικό οξύ, από αποθήκη που βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας. Όλα τα παιδιά έχουν λάβει εξιτήριο, αφού υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και προέκυψε ότι ήταν καλά στην υγεία τους. Προληπτικά παραμένουν στο νοσοκομείο οι εργαζόμενοι.

Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος υποστήριξε ότι μόλις έγινε αντιληπτή η οσμή στον χώρο της πισίνας ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Όπως ανέφερε, η οσμή έγινε αντιληπτή το πρωί, έπειτα από ανάμειξη υλικών, και δόθηκε αμέσως εντολή για την εκκένωση του κτιρίου του δημοτικού.

«Η οσμή ήταν ελαφριά, αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο. Εκκενώθηκε το κτίριο του δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του γυμνασίου και του λυκείου. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ήρθε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο βρίσκονταν πιο κοντά στο σημείο του περιστατικού και διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους. «Κάποια παιδιά που πήγαν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά και το θέμα έχει τελειώσει», ανέφερε, προσθέτοντας πως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.