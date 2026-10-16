Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο έντονα, αλλά επειδή το έδαφος είναι κορεσμένο από το πολύ νερό θέλει προσοχή κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και σε περιοχές της Αττικής.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η οποία θα ξεκινήσει από τη Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές που δέχθηκαν ήδη τεράστια ύψη βροχής - και ενδεικτικά στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Αττική.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου, αρκετές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα, ωστόσο, θα κινηθούν γρήγορα ανατολικότερα. Στη συνέχεια αναμένεται να περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου μετά το μεσημέρι του Σαββάτου εκτιμάται ότι θα σταματήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη Χριστίνα Ρήγου, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σήμερα σε μεγάλα υψόμετρα στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση: θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 16 - 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 - 22 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 23 στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη και θα πνέουν σε εντάσεις 4 - 5, τοπικά 6 μποφόρ.