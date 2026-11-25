Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγού και της συνοδού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνεχίζει να προκαλεί έντονη αναστάτωση η υπόθεση του 3,5 ετών κοριτσιού στη Ρόδο, το οποίο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο κατά τη μεταφορά του στο νηπιαγωγείο. Δύο 24ωρα μετά την περιπέτεια που έζησε, το παιδί προσπαθεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, έχοντας πλέον στο πλευρό του παιδοψυχολόγο, ενώ οι γονείς του ζητούν να διερευνηθούν σε βάθος οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Συγκλονισμένη παραμένει και η μητέρα του κοριτσιού, Δέσποινα Παπασσάβα, η οποία είχε περιγράψει νωρίτερα στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί στην κόρη της. «Είμαι ακόμα σοκαρισμένη. Προσπαθώ να συνέλθω από όλο αυτό», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε τη νύχτα δίπλα στο παιδί της, το οποίο ξυπνούσε κλαίγοντας. Η ίδια περιέγραψε και την αντίδρασή της όταν είδε φωτογραφίες από το σημείο όπου είχε παραμείνει το σχολικό λεωφορείο.

«Όταν είδα τις φωτογραφίες από το σημείο, κάθισα σε μια άκρη σοκαρισμένη και είπα: “Θεέ μου, μου έδωσες δεύτερη φορά δώρο το παιδί μου”», είπε συγκλονισμένη. Η μητέρα εξήγησε ότι η περιοχή όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο βρίσκεται κοντά σε μεγάλο δρόμο, με οικοδομικές εργασίες και πυκνή βλάστηση, γεγονός που εντείνει την αγωνία της για όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. «Δεν ζητάμε ούτε οικονομική αποζημίωση ούτε τίποτα. Ζητάμε από τη Δικαιοσύνη να είναι παραδειγματική, για να μην ξαναγίνει», υπογράμμισε η μητέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn43g9fohxnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου»: Η αντίδραση του πατέρα της 3χρονης

Ο πατέρας του παιδιού, παραμένει συγκλονισμένος για όσα συνέβησαν. Περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το παιδί του σε μία διαδρομή θρίλερ και πως μέχρι και αυτήν την στιγμή προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ και να ενταχθεί και πάλι στην καθημερινότητά του, που περιλαμβάνει την σχολική κοινότητα. Στο πλευρό του κοριτσιού βρίσκεται παιδοψυχολόγος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το παιδί είναι καλά σχετικά. Απλά η επανένταξη για να μπούμε ξανά στη ροή του σχολικού περιβάλλοντος, θέλει δουλειά ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πάει ένα, δύο βήματα πίσω σε αυτό, οπότε θα πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα. Είμαστε στη φάση που κάνει ερωτήσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn3q77oa6r9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου αναγνωρίζει την αμέλεια, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Ο ίδιος αναφέρει πως είναι πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μία δήλωση που γεννά νέα ερωτήματα, καθώς υποστηρίζει ότι το παιδί εντοπίστηκε σε μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνο που έχει αναφερθεί από τους γονείς του. «Στα 20 χρόνια που λειτουργούμε δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο. Ζητήσαμε όλοι ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια, αναγνωρίζοντας το τραγικό λάθος. Η συνοδός του σχολικού λεωφορείου είναι και εκείνη μητέρα και από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και εκείνη σε κατάσταση σοκ. Το παιδί εντοπίστηκε από τον υπεύθυνο ασφαλείας του χώρου στάθμευσης και ο χρόνος είναι αρκετά μικρότερος από όσα έχουν αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα». «Και 5 λεπτά, 10 που να ξυπνήσει και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον άσχετο τελείως μόνο του, είναι απίστευτα σοκαριστικό», λέει ο πατέρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn3npnoq4xzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το κοριτσάκι αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι προς το ιδιωτικό νηπιαγωγείο στη Ρόδο. Όταν το σχολικό λεωφορείο έφτασε στον προορισμό του, το παιδί δεν αποβιβάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, καθώς παρέμεινε κοιμισμένο μέσα στο όχημα. Το λεωφορείο απομακρύνθηκε από τον χώρο του σχολείου και στάθμευσε στην περιοχή της λεωφόρου Ρόδου-Καλλιθέας, με το κοριτσάκι να παραμένει μόνο του. Όταν ξύπνησε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του οδηγού και να βγει από το λεωφορείο. Ένας περαστικός το εντόπισε και το παρέδωσε σε κοντινό νηπιαγωγείο, από όπου ενημερώθηκαν οι Αρχές και στη συνέχεια οι γονείς του. Οι γονείς ζητούν να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί παρέμεινε στο όχημα, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn3jqcvydacp?integrationId=40599y14juihe6ly}