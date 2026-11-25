Στις 17 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την επανεκκίνηση της προσπάθειας ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας.

Ο Καταλανός αυτονομιστής και πρώην περιφερειακός ηγέτης Κάρλες Πουτζντεμόν ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία στις 12 Δεκεμβρίου, βάζοντας τέλος σε σχεδόν μία δεκαετία αυτοεξορίας, μετά την εφαρμογή του νόμου περί αμνηστίας από το Ανώτατο Δικαστήριο και την αρχειοθέτηση της ποινικής υπόθεσης σε βάρος του.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την επανεκκίνηση της προσπάθειας ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας.

Ο Πουτζντεμόν διέφυγε στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2017, μετά τη διοργάνωση δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία, το οποίο τα ισπανικά δικαστήρια έκριναν παράνομο. Η ψηφοφορία πυροδότησε τη σοβαρότερη πολιτική κρίση στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες και όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ της Μαδρίτης και της Καταλονίας, μιας πλούσιας περιφέρειας στη βορειοανατολική Ισπανία, με δική της γλώσσα και πολιτισμό, καθώς και ισχυρό αυτονομιστικό κίνημα.

Η αμνηστία, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το 2024, αποτέλεσε μέρος συμφωνίας μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, και καταλανικών αυτονομιστικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και το κόμμα Junts του Πουτζντεμόν . Η συμφωνία εξασφάλισε τη στήριξή τους στην επανεκλογή του Σάντσεθ το 2023.

Η συντηρητική αντιπολίτευση της Ισπανίας προσέφυγε ανεπιτυχώς στη Δικαιοσύνη και στο κοινοβούλιο, επιχειρώντας να ακυρώσει το μέτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Reuters