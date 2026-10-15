Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με ελαφριά εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας Τήνου.

Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (15/100 σε χρωματοπωλείο στην περιοχή της Παλλάδας, στην Τήνο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ συνέδραμαν αστυνομικοί και εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν ελαφρά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του cyclades24, τη στιγμή της έκρηξης που ακολούθησε της φωτιάς, περνούσε ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε... άγιο.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή, όπου εκτοξεύθηκε και το κράνος ενός πυροσβέστη, ενώ ένας περαστικός βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=T_ICJS2tDfM}