Δεύτερο περιστατικό πτώσης στην Πάτρα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Παρολίγον νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), όταν ένας 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, κοντά στα Ζαρουχλέικα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 23χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία ερευνά διεξοδικά τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ όπως μεταδίδει το tempo24, εξετάζεται ως πιθανότερο σενάριο εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό πτώσης ατόμου στην Πάτρα μέσα σε 24 ώρες. Την Τετάρτη (14/10), ένας 20χρονος φοιτητής έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.