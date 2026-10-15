Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα μετά από περιστατικό που αφορά 13 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έπειτα από γεύμα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News τα άτομα παρουσίασαν προβλήματα υγείας μετά από brunch στο συγκεκριμένο κατάστημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα. Συνολικά, 13 άτομα χρειάστηκε να μεταβούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς εμφάνισαν συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού αλλά λίγο αργότερα έλαβαν εξιτήριο.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα και προχώρησε στη σύλληψη του υπευθύνου του καταστήματος. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα με τις αστυνομικές ενέργειες, ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας του καταστήματος και στην εξέταση πιθανών παραγόντων που θα μπορούσαν να συνδέονται με το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα η αιτία που προκάλεσε τα συμπτώματα δηλητηρίασης.