Δύο μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της 4ης σεζόν, η σειρά «The Diplomat» του Netflix, πήρε το «πράσινο φως» και για 5η σεζόν.

Το Netflix ανανέωσε τη σειρά «Η Διπλωμάτισσα» (The Diplomat) για πέμπτη σεζόν. Τα νέα έρχονται λίγο μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν στις 15 Οκτωβρίου.



Η σεζόν που είναι τώρα διαθέσιμη στην πλατφόρμα, ακολουθεί την Κέιτ, καθώς εκείνη παλεύει να σώσει τον γάμο της που καταρρέει, μια σοκαριστική επίθεση και μια απερίσκεπτη συγκάλυψη απειλούν να διαλύσουν την εύθραυστη συμμαχία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου για την οποία είχε μεσολαβήσει.

Η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Netflix, όταν κυκλοφόρησε το 2023. Συγκεκριμένα, η πρώτη σεζόν συγκέντρωσε 173,46 εκατομμύρια ώρες προβολής στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της, ενώ η δεύτερη σεζόν παρέμεινε τέσσερις εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10.

Aντίστοιχα, η τέταρτη σεζόν έφτασε στην τρίτη θέση στο παγκόσμιο Top 10 στη δεύτερη εβδομάδα της και παράλληλα μπήκε στα τσαρτ σε 63 χώρες.

Παράλληλα, το πολιτικό θρίλερ του Netflix έχει λάβει πολλές υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy και τις Χρυσές Σφαίρες.

{https://youtu.be/for_t1ySDvk?si=7aqFA-WJq5Nv0RiM}

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Όπως έχει δείξει η ιστορία, το Netflix δεν παραβλέπει την απήχηση της σειράς. Θυμίζουμε ότι η τέταρτη σεζόν είχε πάρει το «πράσινο φως», πριν καν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου.

Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι η πέμπτη σεζόν του The Diplomat είναι και η τελευταία του. Η δημιουργός της σειράς, Debora Cahn, μιλώντας στο Deadline δήλωσε ότι έχει ένα σχέδιο για το πού καταλήγουν αναπόφευκτα αυτοί οι χαρακτήρες, αλλά δεν ξέρει πόσο διαρκεί το σχέδιο.

«Ειλικρινά δεν ξέρω, και δεν ξέρω αν θα μείνω με αυτό. Ήξερα αυτή τη σεζόν πού ήθελα να καταλήξω. Αλλά αν βρούμε κάτι καλύτερο, θα πάω προς τα εκεί ή αν διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν εξελιχθεί σε κάτι που δεν περίμενα. Θέλω να είναι ένας ζωντανός οργανισμός».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την ιστορία που θα αφηγηθεί η πέμπτη σεζόν. Επίσης, με την ανανέωση να έχει μόλις ανακοινωθεί, είναι απίθανο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν πριν από το 2027. Η τέταρτη σεζόν γυρίστηκε στο Λονδίνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 για να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, οπότε αν η πέμπτη σεζόν ακολουθήσει παρόμοιο ρυθμό, πιθανότατα θα φτάσει στις οθόνες μας στα τέλη του 2027 ή ακόμα και το 2028.





