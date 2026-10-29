Η εστίαση του Ντόναλντ Τραμπ στα παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια έχει συνέπειες πολύ πέρα ​​από αυτές τις πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, λένε αξιωματούχοι της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα σήμερα (29.10) για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες καθώς η συγκεκριμένη πολιτεία αποτελεί σημαντικό εκλογικό προπύργιο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη πολιτεία έχει να στείλει Δημοκρατικό υποψήφιο στη Γερουσία των ΗΠΑ από το μακρινό 1966. Όπως μεταδίδει το Reuters, o Τραμπ έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες ημέρες δυνάμεις στο Μισισιπή, όπου η προεκλογική εκστρατεία μεταξύ της Ρεπουμπλικανής Σίντι Χάιντ-Σμιθ και του Δημοκρατικού Σκοτ ​​Κόλομ έχει ενταθεί. Στη Νότια Καρολίνα, η 'Ανι Άντριους και η Νταρλίν Γκράχαμ ανταγωνίζονται για μια έδρα που κάποτε κατείχε ο αδελφός της Γκράχαμ, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Τραμπ και πέθανε ξαφνικά τον Ιούλιο.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν μια βασική φωνή εξωτερικής πολιτικής στο Κογκρέσο και συνομιλητής μεταξύ της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία και του Λευκού Οίκου. Για πολύ καιρό θεωρούσε την αδερφή του ως την κύρια πολιτική του σύμβουλο, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα λάθη της στην προεκλογική εκστρατεία φαίνεται να έχουν βλάψει τη θέση της.

Η εστίαση Τραμπ και Ρεπουμπλικανών στη Νότια Καρολίνα και σε άλλα παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια έχει συνέπειες πολύ πέρα ​​από αυτές τις πολιτείες, λένε αξιωματούχοι της προεκλογικής εκστρατείας. Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τους Δημοκρατικούς στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια στις ενδιάμεσες εκλογές, και είχαν επίσης ελπίδες να κερδίσουν μια ακόμη έδρα στη Μινεσότα.

Αλλά η υπεράσπιση της κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στον Νότο έχει αναγκάσει τον Τραμπ σε μια ξέφρενη πανεθνική προεκλογική περιοδεία σε 19 πολιτείες από τις αρχές Οκτωβρίου. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στη Φλόριντα, το Κάνσας και την Αϊόβα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές που αναμένεται να λάβουν χώρα τον Νοέμβριο. Δημοσκοπήσεις και ανεξάρτητοι αναλυτές ευνοούν τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να θέσει όρια στον Τραμπ και να οδηγήσει σε έρευνες του Κογκρέσου κατά των κυβερνητικών του καθηκόντων τα δύο τελευταία χρόνια.

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Την Τρίτη (27/10), ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε μια δύσκολη νύχτα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «ό,τι κι αν συμβεί».

Η απάντηση του Τραμπ, όμως, συνοδεύτηκε από έναν αστερίσκο που γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικός λόγω της προγενέστερης συμπεριφοράς του: «Θα τα αποδεχθώ, εφόσον πρόκειται για τίμιες εκλογές, ναι».

Τα σενάρια σε περίπτωση ήττας του Τραμπ

Τι θα μπορούσε, όμως, να επιχειρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν εξελιχθούν ευνοϊκά για τους Ρεπουμπλικανούς;

Αν οι Δημοκρατικοί σημειώσουν μεγάλη νίκη, ο Τραμπ ενδέχεται να έχει λιγότερα περιθώρια αμφισβήτησης. Αν όμως το αποτέλεσμα είναι οριακό, είναι πιθανό οι παρατεταμένες δικαστικές διαμάχες να οδηγήσουν σε αδιέξοδο για την πλειοψηφία της Γερουσίας επί εβδομάδες. Ο Χακίμ Τζέφρις, πιθανός πρόεδρος της Βουλής σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNN ότι θεωρεί βέβαιο πως οι Ρεπουμπλικανοί «θα επιστρατεύσουν κάθε μέσο για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και ειδικό σε εκλογικά θέματα Μπεν Γκίνσμπεργκ, δεν είναι πρωτοφανές να αμφισβητείται η ορκωμοσία ενός νέου γερουσιαστή. «Συμβαίνει σπάνια και διαταράσσει βαθιά τη λειτουργία του θεσμού της Γερουσίας όταν συμβαίνει», ανέφερε ο Γκίνσμπεργκ στο CNN.

Ο Τραμπ θα είχε ισχυρά κίνητρα να αμφισβητήσει ένα δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν ήδη ένα κύμα ερευνών για τον Λευκό Οίκο, το Υπουργικό Συμβούλιο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ. Όμως, θα είχε ένας απερχόμενος πρόεδρος, με ποσοστό δημοφιλίας γύρω στο 30% και έχοντας μόλις χάσει μια κρίσιμη εθνική κάλπη, το απαιτούμενο πολιτικό κεφάλαιο για να το πετύχει;

Επιπλέον, η εγωκεντρική στάση του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία έδειξε ότι ελάχιστα ανησυχεί για τους ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που δίνουν μάχη σε αμφίρροπες περιφέρειες. Ενδέχεται απλώς να ενδιαφέρεται λιγότερο όταν το δικό του όνομα δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος φάνηκε να αναλογίζεται τουλάχιστον το ενδεχόμενο μιας περιόδου δύσκολης «συγκατοίκησης» με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς. «Κοιτάξτε, έχω το δικαίωμα του βέτο. Ελπίζω να μη χρειαστεί, αλλά αν συμβεί, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με πολλούς προέδρους», δήλωσε.

Το 2020, οι νομικές και συνταγματικές ασφαλιστικές δικλίδες των ΗΠΑ άντεξαν. Σήμερα όμως, ο Τραμπ περιβάλλεται από λιγότερους συμβούλους που θα ήταν διατεθειμένοι να συγκρατήσουν τις πιο αντιδημοκρατικές παρορμήσεις του.