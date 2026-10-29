Η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε ότι η στάση της συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος.

Στον δημοσιογράφο Μπρούνο Βέσπα μίλησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξηγώντας τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική αλλά και την κατάσταση της ιταλικής οικονομίας, με αφορμή το υπό έκδοση βιβλίο του Βέσπα.

Αναφερόμενη στις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μετανοεί για την προσέγγιση που είχε μαζί του στις αρχές της δεύτερης θητείας του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Δεν μετανιώνω για την εγγύτητά μου με τον πρόεδρο Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Υπερασπιζόμουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Ηταν μια στάση που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και εκτιμήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος -και στις φάσεις μεγαλύτερης έλλειψης κατανόησης- όπως και στο να επανέλθει στην σωστή διάσταση εκείνος του ΝΑΤΟ».

Στη συνέχεια, η Μελόνι θύμισε ότι είχε καλή συνεργασία και με την προηγούμενη αμερικανική ηγεσία, σημειώνοντας:

«Είχα καλή σχέση και με τον Μπάιντεν, αλλά δέχθηκα κριτικές και γι' αυτό».

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Όσον αφορά την ιταλική οικονομία και τα δημοσιονομικά της χώρας, η πρωθυπουργός σχολίασε τα στοιχεία για το έλλειμμα. Παρόλο που η εθνική στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας (Istat) υπολογίζει τη σχέση ελλείμματος και ΑΕΠ στο 3,08%, η ίδια επεσήμανε την αντίθετη εικόνα που δίνουν οι διεθνείς αγορές, λέγοντας:

«Οι μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης και έγκυρα ινστιτούτα οικονομικών ερευνών πιστοποίησαν οτι η σχέση αυτή φέρεται να είναι ηδη χαμηλότερη του 3%».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η τοποθέτηση αυτή της Μελόνι έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να οριστικοποιήσει τον νέο προϋπολογισμό της. Η υποχώρηση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% αποτελεί κεντρικό στόχο για τη Ρώμη, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφύγει την αυστηρή ευρωπαϊκή εποπτεία.