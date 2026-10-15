Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τήνου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Τήνο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας στην περιοχή της Παλλάδας, στην καρδιά της Χώρας.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν ακαριαία, με 10 άνδρες και τρία οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό των μετώπων πριν επεκταθούν. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν αστυνομικές δυνάμεις, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές.

Στο Κέντρο Υγείας δύο πυροσβέστες

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται πως νωρίτερα υπήρξε έντονη ανησυχία για το διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χρωματοπωλείο. Ωστόσο, οι ένοικοι απουσίαζαν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, αποφεύγοντας τον κίνδυνο.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.