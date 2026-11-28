Όσα δήλωσαν στο Dnews η δικηγόρος Έφη Μουγκαράκη και ο Κώστας Λακαφώσης.

Συγγενείς θυμάτων και τραυματίες των Τεμπών, κατέθεσαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής ποινικής έρευνας που εκκίνησε με δικές τους καταγγελίες, προεξάρχοντος του Αντώνη Ψαροπουλου, υπόμνημα και πλήθος κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη Hellenic Train και την ΡΑΣ. Τα στοιχεία αφορούν σε θέματα ελλείψεων στους κανόνες πυραντοχής των βαγονιών των τρένων.

Η δικηγόρος Έφη Μουγκαράκη δήλωσε στο Dnews:

«Για άλλη μια φορά, το δημόσιο συμφέρον, που συνίσταται στην ασφαλή μετακίνηση των τρένων σε σχέση με την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, και την προστασία της ζωής, σωματικής ακεραιότητας και υγείας των χρηστών του σιδηροδρόμου, υπερασπιστήκαμε εμείς οι πολίτες αντί για το κράτος. Σήμερα συγγενείς θυμάτων και τραυματίες των Τεμπών, κατέθεσαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής ποινικής έρευνας που εκκίνησε με δικές τους καταγγελίες, προεξάρχοντος του δικηγόρου Αντώνη Ψαροπουλου, υπόμνημα και πλήθος κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που απέκρυψε η Hellenic Train και αποσιώπησε η αρμόδια ΡΑΣ. Τα στοιχεία αποδεικνύουν πολλαπλές παραβιάσεις των κανόνων πυραντοχής των καθισμάτων και στοιχειωδών υποχρεώσεων που προβλέπει η σιδηροδρομική νομοθεσία, όπως η αρχή της ιχνηλασιμοτητας.

Αποδεικνύεται ότι η κακουργηματικη - θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο μέσω της φονικής πυρκαγιάς που έκανε στάχτη το B2 βαγόνι της IC 62 αμαξοστοιχίας και κατέκαψε επιβάτες ακόμη και ζωντανούς οφείλεται σε εύφλεκτα υλικά, που για μείωση κόστους επέλεξε η εταιρεία. Η τακτική αυτή της Hellenic Train εξακολουθεί μέχρι και σήμερα, αφού είναι απρόθυμη να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η μεθόδευση συσκότισης της έρευνας και η απόπειρα συγκάλυψης πρέπει να αποτύχουν προς όφελος όλων. Μετά τη βιαστική περάτωση της κύριας δικογραφίας των Τεμπών, με την οποία ο εφέτης ανακριτής κ. Μπακαΐμης έκανε τα στραβά μάτια ως προς τις ευθύνες της Ηellenic Train, μετά την αδυναμία της ΡΑΣ να επιβάλει αποτελεσματικά μέτρα αντί για ευχολόγια, η παρούσα ποινική έρευνα είναι η τελευταία που μπορεί να λειτουργήσει αποκαταστατικά, είναι το ύστατο καταφύγιο».

Ο Κώστας Λακαφώσης μας λέει:

«Δεν μπήκα καθόλου σε νομικά ζητήματα, ούτε και προσπάθησα να χαρακτηρίσω πράξεις ή να ερμηνεύσω και να αξιολογήσω δεδομένα και παραλείψεις, εγώ κατέθεσα τα αντικειμενικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της ΕΔΑΠΟ και σήμερα επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα των ανεξάρτητων αρχών.

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Αυτά που εμείς γνωρίζαμε από τις πρώτες εβδομάδες, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια από τα βαγόνια του μοιραίου τρένου αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στην τήρηση των προδιαγραφών πυραντοχής των υλικών κατασκευής, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια επιτέλους φτάνει να διασταυρώνεται και να πιστοποιείται από επίσημους φορείς και επιτέλους να είναι αντικείμενο δικαστικής έρευνας.

Στοιχεία που η κύρια ανάκριση επέλεξε να μην αξιολογήσει, σήμερα επιτέλους κρίνονται και αξιολογούνται, όχι μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, σήμερα που ακόμα οι επιβάτες κυκλοφορούν με τα παλιά βαγόνια, εν αναμονή των νέων συρμών που υποτίθεται ότι θα έρθουν το 2027».