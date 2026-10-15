Δεν μας εγκαταλείπουν οι συννεφιές και τα φαινόμενα. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Νέα φαινόμενα με βροχές και μπόρες αναμένονται την Παρασκευή με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι αρχικά θα έχουμε φαινόμενα στα βόρεια της Θράκης και την Χαλκιδική. Ενώ, από το απόγευμα και το βράδυ τοπικά φαινόμενα θα έχουμε σε Άρτα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως επίσης από το Βόλο και νοτιότερα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς, στα νότια τους 20 και στα βόρεια της χώρας από 12 έως και 20 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 23 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 15 έως και 22 βαθμούς.

Το Σάββατο θα έχουμε λιακάδα και τοπικές συννεφιές, ενώ δεν αποκλείεται στα δωδεκάνησα να έχουμε νέες μπόρες. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι καλός.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=SR-ka-Svr7s}