Πώς θα κινηθεί το νέο μέτωπο της καιρικής διαταραχής που κάνει το πέρασμά της από την Παρασκευή έως και το Σάββατο - Πού θα χρειαστούν μπουφάν και ομπρέλες.

Πρόσκαιρη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, βοριάδες που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Οι Σποράδες, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ βροχές αναμένονται και στην Αττική.

Ζιακοπούλου: Βροχές και ενίσχυση των βοριάδων

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Χριστίνας Ζιακοπούλου, την Παρασκευή θα αναπτυχθούν αρχικά νεφώσεις στα βόρεια, οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, δίνοντας τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές από το μεσημέρι, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 18 βαθμούς.

Το Σάββατο, βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στα ανατολικά και τα νότια. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πιο ισχυρά στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

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Kαλλιάνος: «Δεν περιμένουμε ψύχος - Είναι φθινόπωρο»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος επιχειρεί να αποσαφηνίσει την εικόνα για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, σχολιάζοντας τις αναφορές περί «φρικτού και πολικού ψύχους» και χιονιών από την Παρασκευή. Όπως επισημαίνει, την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι μικρή, ενώ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, σε υψόμετρα πάνω από τα 1.400 με 1.500 μέτρα.

Βροχές προβλέπονται και στην Αττική, από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Ο κ. Καλλιάνος χαρακτηρίζει τη μεταβολή απολύτως φυσιολογική για την εποχή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι φθινόπωρο».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, το Σάββατο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρά το γεγονός ότι η ημέρα θα είναι πιο ψυχρή σε σχέση με τις προηγούμενες. Στα ορεινά, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα πέσουν στους 2 με 3 βαθμούς πάνω από το μηδέν. Στη Δυτική Μακεδονία, μάλιστα, δεν αποκλείεται να πλησιάσουν το μηδέν ή να υποχωρήσουν λίγο χαμηλότερα στις πιο ορεινές περιοχές.

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