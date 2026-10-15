Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να φτιάχνουν, ωστόσο σύμφωνα με τον Μαρουσάκη έρχεται εκ νέου κακοκαιρία.

Αυτή η κακοκαιρία αφήνει πίσω της μεγάλη βαροβαθμίδα, που σημαίνει οτι και σήμερα οι βοριάδες θα μας ταλαιπωρήσουν μέχρι και νωρίς το μεσημέρι - απόγευμα και αυτοί σιγά σιγά θα υποχωρήσουν.

Η σημερινή ημέρα, θα είναι μία ημέρα που θα χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες.

Τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν θα έχουν βροχοπτώσεις, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα έχουμε βροχές μέχρι το μεσημέρι, με έμφαση την περιοχή της Κρήτης αλλά και ορεινές εκτάσεις.

Βαθμιαία θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία σε σχεδόν όλη τη χώρα. Θα δούμε όμως συννεφιές, που σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας κακοκαιρίας, η οποία θα μας απασχολήσει αύριο και μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, επηρεάζοντας τις ίδιες περίπου γεωγραφικές εκτάσεις, χωρίς όμως να είναι τόσο έντονο το κύμα, όσο το προηγούμενο. Οι βοριάδες είναι η τελευταία μετεωρολογική παράμετρος, η οποία θα αρχίσει να υποχωρεί τις επόμενες ώρες. Αύριο θα ξαναενισχυθούν και το Σάββατο με μικρότερες εντάσεις.

Πλέον κάνει κρύο, καθώς αυτή η διαταραχή μας ήρθε από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία. Αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα καταφέρει να ανέβει κοντά στους 20 και 22 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί και θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία. Οι βοριάδες θα επικρατήσουν μέχρι και στο μεσημέρι, για να αρχίσουν να υποχωρούν και τον υδράργυρο έως και 20 - 22 βαθμούς Κελσίου. Οι βροχοπτώσεις θα επιστρέφουν στον νομό για 10 με 12 περίπου από αύριο το απόγευμα και το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου θα αρχίσει και πάλι το κύμα κακοκαιρίας, που περιμένουμε

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλές, με έναν βαρδάρη στα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως και 21 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες η ημέρες

Αύριο Παρασκευή και προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά θα ξεχυθεί μία αέρια ψυχρή μάζα, η οποία θα καταφέρει να φθάσει την περιοχή μας και θα επιδεινωθεί ο καιρός από αύριο κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα και από τα βόρεια προς τα νότια.

Αύριο επομένως κοντά στο μεσημέρι, προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, θα αρχίσει ο καιρός να επιδεινώνεται. Θα ξεκινήσουν και πάλι βροχές και καταιγίδες, πάλι σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του κοντά στο απόγευμα του Σαββάτου, για να απομακρυνθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, δυνατούς βοριάδες με ψύχρα το πρωί και το βράδυ.

Θα οδηγηθούμε Κυριακή, όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, με κρύο όμως τη νύχτα και νωρίς το πρωί και τους βοριάδες να επιμένουν μέσα στο Αιγαίο, περίπου μέχρι και το μεσημέρι.

Η νέα βδομάδα θα ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο, για να πάμε κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη,, όπου θα αρχίσει να σχηματίζεται και πάλι ένα βαρομετρικό χαμηλό και να βαθαίνει .

Κοντά στην Τετάρτη, θα ξεκινήσουν βροχές αυτή τη φορά όμως για τη δυτική Ελλάδα .Θα πάμε σταδιακά σε πιο συμβατή με την εποχή ατμοσφαιρική ροή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm54gd4gfp49?integrationId=40599y14juihe6ly}