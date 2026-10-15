Βελτιώνεται ο καιρός σταδιακά. Μένουν ακόμα οι βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Ο καιρός ανοίγει, αλλά επιμένει η βροχή, αλλά σε μικρότερες εντάσεις, στην Εύβοια, στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό.

Μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και στη Ρόδο οι βροχές θα σταματήσουν, θα συνεχιστούν όμως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αίθριο καιρό.

Οι άνεμοι θα κοπάσουν λίγο, στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα έχουμε ακόμα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλές πτήσεις, ενώ το μεσημέρι θα φθάσουμε τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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