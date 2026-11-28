Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, έθεσε ως στόχο της ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισήγηση του στο Εθνικό Συμβούλιο της Συμπαράταξης, στηρίζοντας απόλυτα τον γραμματέα του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Την πρώτη θέση της ΕΛΑΣ από την πρώτη κιόλας κάλπη θέτει ως εκλογικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Συνεδριάση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. «Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι είναι πιθανότερο η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να έρθει πρώτη από το να εξασφαλίσει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα «Αλλαγή ή Διαφθορά;». Παράλληλα, ανοίγει τη συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση με τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή, αποκλείοντας συνεργασία με τη ΝΔ. «Η μόνη συνεργασία που επιζητεί ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα», υπογραμμίζει.

Πλήρης στήριξη σε Χατζηγιαννάκη

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός προσέφερε απόλυτη στήριξη και πλήρη κάλυψη στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες. «Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ. Το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ. Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Τσίπρας.



Στη συνέχεια, συνέδεσε την υπόθεση Χατζηγιαννάκη με το νέο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. «Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε.



«Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς.Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε», είπε εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, ο πρώην πρωθυπουργός.

Το στοίχημα του 25% και η τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Απαντώντας στο ερώτημα πώς η ΕΛΑΣ διεκδικεί την κυβέρνηση ενώ εμφανίζεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι συσχετισμοί θα κριθούν όταν τεθούν τα διλήμματα της κάλπης. Εκτιμά ότι η εκλογική δύναμη της ΝΔ βρίσκεται κάτω από το 25%, ενώ τοποθετεί τον πήχη της αυτοδυναμίας γύρω στο 37%. Το ζητούμενο για την ΕΛΑΣ, όπως αναφέρει, είναι να ενώσει τους πολίτες που θέλουν πολιτική αλλαγή και να τους πείσει ότι έχει σχέδιο και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει σήμερα τρίτη θητεία. Για να την κάνει τι;», διερωτάται. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση παρέλαβε το 2019 ρυθμισμένο χρέος και ταμειακά διαθέσιμα 37 δισ. ευρώ και ότι στη συνέχεια είχε στη διάθεσή της άλλα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέτει, έτσι, στο επίκεντρο της σύγκρισης το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών. «Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι το 2019;», ρωτά, για να προσθέσει ότι, κατά την εκτίμησή του, η πλειοψηφία απαντά αρνητικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μέτωπο του κράτους δικαίου, επανέρχεται στην υπαγωγή της ΕΥΠ στον πρωθυπουργό και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, συνδέοντάς τα με τη συγκέντρωση εξουσίας στο πρωθυπουργικό γραφείο. «Η χώρα λοιπόν δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά», τονίζει.

«Μισθοί Κοζάνης και τιμές Λοζάνης»

Με τη φράση «Ζούμε με μισθούς Κοζάνης και με τιμές Λοζάνης», ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει την ακρίβεια με την απώλεια αγοραστικής δύναμης και τη στεγαστική πίεση. Στο ερώτημα «Και πού είναι τα λεφτά;», παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο διατέθηκε δημόσιο χρήμα και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω της ανόδου των τιμών. Επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εννέα στις δέκα δημόσιες συμβάσεις έγιναν με απευθείας ανάθεση, ενώ υπολογίζει σε 27,4 δισ. ευρώ τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ την περίοδο 2021–2025 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Στο στόχαστρό του μπαίνουν και οι συστημικές τράπεζες, για τις οποίες αναφέρει ότι έχουν καταγράψει αθροιστικά κέρδη σχεδόν 16 δισ. ευρώ από το 2022. Επικρίνει τη διανομή κερδών στους μετόχους ενώ, όπως λέει, παραμένουν οι εκκρεμότητες του αναβαλλόμενου φόρου. Για τη ΔΕΗ, υποστηρίζει ότι η δημόσια συμμετοχή στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου χρηματοδοτεί εμπορικές επενδύσεις στο εξωτερικό και ζητά προτεραιότητα για το δίκτυο και την αποθήκευση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές.

«Η Ελλάδα που πληρώνει. Και η Ελλάδα που εισπράττει». Με αυτή τη διατύπωση περιγράφει αυτό που αποκαλεί «αόρατο Μνημόνιο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών μετέφερε εισόδημα από τα νοικοκυριά σε όσους έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν τους όρους τους στην αγορά.

ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και παρεμβάσεις για τη στέγη

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εντοπίζει την πρώτη δέσμη παρεμβάσεων στα τέσσερα μεγαλύτερα έξοδα του νοικοκυριού, τα τρόφιμα, την ενέργεια, τη στέγη και τις μεταφορές. Δεσμεύεται για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και για ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να ελέγχεται αν η μείωση του φόρου περνά στο ράφι.

Για τη στέγη, τονίζει ότι το κόστος αγοράς και ενοικίασης κρατά πολλούς νέους στο πατρικό τους και συνδέει ευθέως το ζήτημα με το δημογραφικό και τη δυνατότητα της περιφέρειας να συγκρατήσει τον πληθυσμό της. «Η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό και εθνικό κεφάλαιο», αναφέρει. Επαναφέρει επίσης την πρόταση για Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με στόχο τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέρεια και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η απάντηση για τα γραφεία και ο οδικός χάρτης για τον Φεβρουάριο

Έξι μήνες μετά την έναρξη του εγχειρήματος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η Συμπαράταξη κάλυψε το κενό προοδευτικής διεξόδου και άλλαξε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ως επόμενο σταθμό θέτει το ιδρυτικό συνέδριο του Φεβρουαρίου, με τρίμηνη προθεσμία για την οργάνωση της ΕΛΑΣ σε κάθε νομό, πόλη, νησί και γειτονιά. Ο προσυνεδριακός διάλογος θα διεξαχθεί στις τοπικές οργανώσεις και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Στο δεύτερο Εθνικό Συμβούλιο συγκροτούνται τρεις επιτροπές, Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων. Τα κείμενά τους θα τεθούν προς έγκριση στο συνέδριο, το οποίο θα εκλέξει Κεντρική Επιτροπή και πρόεδρο. Την ευθύνη για τη διαδικασία αναλαμβάνει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

Το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται και σε πολίτες που μέχρι σήμερα ψήφιζαν άλλα κόμματα. Όπως αναφέρει, στόχος είναι η ΕΛΑΣ να γίνει «κάτι παραπάνω από ένα κόμμα» και να βγει από το συνέδριο «με ένα σχέδιο που η κοινωνία θα έχει βοηθήσει να γραφτεί και θα μπορεί να το κάνει δικό της».