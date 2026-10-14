Μετά το σαρωτικό πέρασμα βροχών και καταιγίδων, έρχεται ψυχρή εισβολή με χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Χιόνια, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο θα είναι τα χαρακτηριστικά της ψυχρής εισβολής που θα κάνει αισθητό το πέρασμά της στη χώρα μας. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι δυο μέρες καθαρές χειμερινές καθώς αναμένουμε την έλευση ψυχρής αέριας μάζας.

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του ο καιρός μπαίνει σε τροχιά χειμώνα με τον ίδιο να κάνει λόγο για χιονοπτώσεις που δεν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις κορυφές των βουνών. Μάλιστα τονίζει χαρακτηριστικά ότι «σε αποδρομή η κακοκαιρία του τελευταίου διημέρου. Λιγότερο βροχερή και ανεμώδης, αλλά περισσότερο ψυχρή, η επόμενη διαταραχή!».

Ειδικότερα, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, επαναφέροντας τις βροχές και τις καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και στο Αιγαίο. Την Πέμπτη, βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, καθώς και σε νότιες και νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν σχετικά γρήγορα. Αντίθετα, στη βόρεια Κρήτη οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν έως το απόγευμα. Την ίδια ώρα, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις, θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Η θερμοκρασία, πάντως, θα διατηρηθεί σε επίπεδα περίπου 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Η πρόσκαιρη αυτή βελτίωση αναμένεται να δώσει τη θέση της σε ένα νέο κύμα αστάθειας από την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και το Σάββατο.

Χιόνια όχι μόνο στις κορυφές των βουνών

Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και προκαλώντας νέα επιδείνωση του καιρού. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα, δημιουργώντας πιο ψυχρές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος δεν αποκλείεται τα χιόνια να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ένταση της ψυχρής εισβολής και στην έκταση που θα έχουν οι χιονοπτώσεις.

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Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις βροχές και τις καταιγίδες του τελευταίου διημέρου αναμένεται να κινηθεί προς την Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη σταδιακή βελτίωση του καιρού στη χώρα. Κάποιες βροχές, με τις οποίες θα αρχίσει η Πέμπτη στην Εύβοια και τη Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα, γρήγορα θα σταματήσουν, εξαιρουμένης της Β. Κρήτης όπου θα συνεχιστούν ως το απόγευμα. Κατά τα άλλα, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι που πνέουν στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου (16 & 17/10), νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα κινηθεί από την Α-ΒΑ Ευρώπη προς την περιοχή μας θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Ενδεικτικό του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας είναι ότι οι προβλεπόμενες χιονοπτώσεις δεν θα περιοριστούν στις κορυφές των βουνών.