«Σύντομη» αλλαγή του καιρού την Παρασκευή, ποιες περιοχές θα επηρεάσει σύμφωνα με τον Αρναούτογλου.

Αλλάζει ξανά ο καιρός την Παρασκευή, με νέες βροχές σε αρκετές περιοχές- ανάμεσά τους και η Αττική- όμως θα είναι ένα σύντομο «πέρασμα», ενώ δεν θα έχει την ένταση της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10) αναμένονται μπόρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια, την Κρήτη, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όμως, ο σφοδρός βοριάς στο Αιγαίο, με ένταση 7-8 και ίσως 9-10 μποφόρ στις Κυκλάδες, θα δημιουργεί σχεδόν χειμωνιάτικη αίσθηση και ίσως προκαλέσει νέα προβλήματα στον απόπλου των πλοίων.

Σάκης Αρναούτογλου: Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Την Παρασκευή (16/10) έρχεται νέα αλλαγή του καιρού, που θα είναι σύντομη. Το πρωί αναμένονται βροχές στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το μεσημέρι θα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως ορεινές περιοχές στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά- συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- στην Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο έντονα, «αλλά επειδή το έδαφος είναι κορεσμένο από το πολύ νερό θέλει προσοχή κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και περιοχές της Αττικής, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Επίσης, παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε υψόμετρο πάνω από τα 1.600 μέτρα.

Βελτίωση του καιρού από το Σάββατο

Το Σάββατο (17/10) αναμένονται βροχές στις Σποράδες, ίσως στην Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα βελτιωθεί ο καιρός, που θα είναι καλός τόσο την Κυριακή (18/10), όσο και τη Δευτέρα (19/10).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά το Σάββατο στο Αιγαίο και οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6-7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν. Η αίσθηση του κρύου θα παραπέμπει σε χειμώνα την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα «μαλακώσει» ο καιρός, αλλά δεν θα ανέβει ιδιαίτερα η θερμοκρασία.

Σε ό,τι αφορά στη συνέχεια, υπάρχει η τάση για παροδικές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα στις 21-23 Οκτωβρίου και στα ανατολικά και νότια μετά τις 22-23/10, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=GoIRwgBv2Is}