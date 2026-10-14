Το κοντέινερ με τα όπλα είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Κίνας και προοριζόταν για εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία.

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφεραν οι τελωνειακές αρχές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εντοπίζοντας και κατάσχοντας συνολικά 3.081 όπλα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε φτάσει από την Κίνα με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Η μεγάλη ποσότητα των όπλων εντοπίστηκε από τους τελωνειακούς ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στις εμπορευματικές ροές.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι ελεγκτές εντόπισαν ένα ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο, βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, μετέφερε «γυαλιά ηλίου και χάντρες». Το κοντέινερ είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Κίνας και προοριζόταν για εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία.

Οι τελωνειακοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ενδελεχή έλεγχο του φορτίου, χρησιμοποιώντας το αυτοκινούμενο σύστημα ακτινοσκόπησης X-Ray. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εντοπίστηκαν ύποπτες περιοχές στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια καθολικού φυσικού ελέγχου.

Μέσα στο κοντέινερ εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 όπλα διαφόρων τύπων, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν στο δηλωθέν φορτίο. Ειδικότερα, οι τελωνειακοί εντόπισαν 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια τύπου «πεταλούδα», 300 σπαθιά με μήκος λάμας 45 εκατοστά, 175 σπαθιά με λάμα 50 εκατοστών και ακόμη 120 σπαθιά με λάμα 42 εκατοστών. Στο ίδιο φορτίο βρέθηκαν επίσης 110 σιδηρογροθιές και έξι μαχαίρια τύπου καράμπιτ, τα οποία χαρακτηρίζονται από την κυρτή τους λάμα.

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Τα συγκεκριμένα αντικείμενα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων και, ως εκ τούτου, οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεσή τους, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της η αρμόδια Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.