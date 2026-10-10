Εντοπίστηκε και οπαδικός ρουχισμός από τις Αρχές.

Τις έρευνες τους γύρω από τα αίτια της επίθεσης στον 32χρονο στην Ελευσίνα συνεχίζουν οι Αρχές. Μάλιστα, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής 9/10 έρευνες στις κατοικίες των δύο δραστών, όπου εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά, είδη ένδυσης με διακριτικά ομάδας, καθώς επίσης και έντυπο υλικό με εθνικιστικό περιεχόμενο.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα των εμπλεκομένων.

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Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ένα μαύρο αμάνικο μπουφάν μάρκας Ellesse,

• μία αντιασφυξιογόνα μάσκα χρώματος γκρι,

• ένα κοντομάνικο μπλουζάκι χρώματος μαύρου, με στάμπα ¨Μαγούλα Παναθηναϊκός¨

• δύο μπαλακλάβες τύπου full face,

• μία σιδερογροθιά,

• ένας αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα»,

• ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών,

• ένας πυρσός χειρός, τύπου δάδα, POSEIDON,

• ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «PROPATRIA SUPPORT»,

• ένα πράσινο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «ΓΑΛΑΤΣΙ ΘΥΡΑ 13»,

• ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα, με στάμπα «WEST BLOCK RIOT 20 YEARS,

• ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, με στάμπα «ULTRAS NO PROFIT ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ»,

• ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «WEST BLOCK PANATHINAIKOS»,

• ένα βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,

• ένα φυλλάδιο με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»,

• ένα αυτοκόλλητο με διακριτικά της ομάδας του Παναθηναϊκού, με επιγραφή: «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY»,

• Ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα: «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ¨-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν, εν είδη υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».

Παράλλήλα, στο σπίτι του 18χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ένα πράσινο μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα «MEGARA GATE 13»,

• ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «WEST BLOCK PANATHINAIKOS»,

• ένα ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,

• ένα σορτς χρώματος μπλε μάρκας ΝΙΚΕ,

• ένα κράνος μηχανής μάρκας CORSA χρώματος λευκού-μαύρου,

• ένα μπουφάν χρώματος μπλε μάρκας EMERSON,

• μία δάδα χειρός μάρκας POSEIDON,

• ένα αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»

• ένα αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΧΑΙΔΑΡΙ ΘΥΡΑ 13».

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Ελευσίνα: Κατηγορία για κακούργημα στους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο

Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αποδίδει ο Εισαγγελέας στους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης, 22 ετών ο οποίος παραδόθηκε ο ίδιος στην Αστυνομία χθες το βράδυ.

Ο εισαγγελικός λειτουργός απήγγειλε κατηγορίες τόσο στον 22χρονο όσο και στον έτερο συμμετέχοντα στην επίθεση,18 ετών.Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα "εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ" ενώ το περιστατικό ερευνάται αν έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον Τακτικού Ανακριτή για την απολογία του.