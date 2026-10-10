Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο.

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από την επίθεση των δύο νεοναζί στον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης 8/10, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το θύμα. Το απόγευμα του Σαββάτου 10/10 παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης της επίθεσης, που καταζητούσαν οι Αρχές, με τον 18χρονο να παρουσιάζεται στην Ευελπίδων την ώρα που ο 22χρονος έτερος δράστης ήταν έτοιμος να περάσει αυτόφωρο.

Από εκεί και πέρα, στο βίντεο ντοκουμέντο της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA φαίνεται ο 32χρονος να έχει βγάλει τα δυο σκυλιά του βόλτα, όταν ένα μηχανάκι σταματάει δίπλα του, με τους δυο νεοναζί νεαρούς να έχουν διάλογο με το θύμα της επίθεσης. Τελικά μετά από έναν καβγά που κρατάει για πολλά λεπτά οι δυο πλευρές πιάνονται στα χέρια, με τον έναν από τους δυο δράστες να φωνάζουν «Σφάξ'τον».

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Στη συνέχεια του βίντεο, το θύμα εμφανώς τραυματισμένο σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσαίνοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα, ενώ στη συνέχεια καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο.

Περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο τον 32χρονο και τον μετέφερε με το όχημά του στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Εκεί ο φύλακας ενημέρωσε την αστυνομία και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Επίθεση ακροδεξιών στην Ελευσίνα: Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 22χρονος

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 22χρονου που εμφανίστηκε στην Αστυνομία χθες το βράδυ μαζί με τον δικηγόρο του και παραδέχτηκε πως είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 22χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, ισχυριζόμενος όμως πως το θύμα του επιτέθηκε πρώτο.

Ο 22χρονος που φέρεται ως μέλος νεοναζιστικής οργάνωση αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, της οπλοφορίας και οπλοκατοχής και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Η δίωξη στρέφεται επίσης σε βάρος του 18χρονου συνεργού του ο οποίος παραδόθηκε πριν από λίγο και αναμένεται να προσαχθεί μαζί με τον 22χρονο στον ανακριτή για να απολογηθεί μαζί του.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ»

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι και στα δύο πόδια. Στην κατάθεσή του το θύμα φέρεται να δήλωσε πως οι δράστες του είπαν πως «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», ενώ αστυνομικές πηγές υποστήριξαν πως το περιστατικό πιθανώς σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Έπειτα από εκείνο το περιστατικό, τα ονόματα κάποιων από τους ακροδεξιούς είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο 32χρονος, που σύμφωνα με δήλωσή του ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν ήταν παρών στο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Θανάσης Περράκης: «Είναι το ίδιο σκηνικό που ζήσαμε με τον Παύλο»

Ο Θανάσης Περράκης (Tiny Jackal), φίλος του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή, Παύλου Φύσσα, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για όσα συνέβησαν στην Ελευσίνα. «Τα πράγματα είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά από μόνα τους. Είδαμε μία επίθεση που διαφέρει σε πολύ λίγα πράγματα με αυτό που έγινε τότε με τον Παύλο. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί εκεί να είναι ένα δυνατό παιδί ώστε να μπορέσει να αμυνθεί, να μην είναι μέρα μεσημέρι και οι-και αυτοί που του έκαναν την επίθεση να είναι μόνο δύο, προχτές είχαμε άλλον έναν Παύλο. Είμαστε τυχεροί που αυτό το παιδί είναι ένα παιδί με ψυχή και δύναμη, που οι επιτιθέμενοι ήταν μόνο δύο. Γιατί είχαμε μία ίδια ενέδρα. Δεν άλλαζε κάτι», είπε αρχικά για να προσθέσει:

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«Σε αυτό υπάρχει πολιτική ευθύνη. Γιατί, δεκατρία χρόνια τώρα κανείς δεν έχει στερήσει σε όλους αυτούς απόλυτα το λόγο ύπαρξης. Και το να υπάρχουν και το να κάνουν κόμματα και συμμορίες και όλα αυτά. Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή και κάπου εκεί μπήκε μία άνω τελεία. Πρέπει αυτή η πολιτική ευθύνη να σταματήσει να δίνει ασυλία σε όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα σοβαρά, να πάρουμε τα μέτρα μας. Δε γίνεται 2026 πάλι να υπάρχουν άνθρωποι που επειδή θέλουν να ζουν ελεύθεροι είτε έχουν τις ιδέες τους έξω, να φοβούνται αν θα ζουν την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα. Να υπάρχουν τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις. Είναι ξεκάθαρο πλέον από την πρόταση του εισαγγελέα, επειδή μιλάω και με τους δικηγόρους του παιδιού και με τον ίδιο τον άνθρωπο, πλέον έχουμε απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Ο Θανάσης Περράκης κατέληξε: «Θα ήθελα να πω σε όλα αυτά τα νέα παιδιά να προτιμήσουν να ζήσουνε μία καλύτερη ζωή, να ζήσουνε μία ζωή έξω από τα κάγκελα της φυλακής και μακριά από όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τη μισαλλοδοξία αυτών των μυαλών. Δηλαδή, μη το μασάνε αυτό το κουτόχορτο, δεν έχει κάτι να τους προσφέρει. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και να αγαπάς τους πάντες και να τα αγαπάς όλα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα παιδιά 15-18 χρόνων, οι ηλίθιοι οι γονείς τους τι κάνουνε στο σπίτι; Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και εκεί είναι που πρέπει να παρθούν μέτρα. Ποιοι είναι αυτοί που προσηλυτίζουν αυτά τα παιδιά; Δεν είναι ωραία. Αυτά τα δύο τα παιδιά λογικά θα χάσουν κάποια χρόνια από τη ζωή τους τώρα και θα πάνε στη φυλακή. Και καλώς θα γίνει. Αυτοί που τους φτάσανε σε αυτό το σημείο ποιοι είναι; Ποιος θα μας απαντήσει; Αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί;».