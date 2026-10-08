Το μεσημέρι της Πέμπτη, τα δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πλησίασαν τον άνδρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και τον μαχαίρωσαν και στα δύο πόδια.

Με ανακοίνωσή της η αντιφασιστική οργάνωση Ελευσίνας «Antifa West Coast Reloaded» καταγγέλλει την επίθεση με μαχαίρι δύο ατόμων, που αυτοχαρακτηρίστηκαν φασίστες, κατά 34χρονου που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, έξω από το σπίτι του.

«Σήμερα το μεσημέρι, 2 γνωστοί φασίστες της πόλης επιτέθηκαν σε σύντροφό κάτω από το σπίτι του με μαχαίρι. Ο σύντροφος σε άμυνα κατάφερε να τους διαλύσει στο ξύλο όμως ο ένας φασίστας τον μαχαίρωσε πισώπλατα τρεις φορές στα πόδια» αναφέρει η ανάρτηση και προσθέτει ότι η υγεία του 32χρονου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα τραύματά του είναι σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και νοσηλεύεται στο Τζάνειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έχουν σχέσεις με την νεοναζιστική οργάνωση propatria.

Η επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Πέμπτη, τα δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πλησίασαν τον άνδρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και τον μαχαίρωσαν και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

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Τη στιγμή εκείνη ωστόσο ένας περαστικός σταμάτησε να δει τι συμβαίνει κάνοντας τους δύο δράστες να τραπούν σε φυγή. Ο περαστικός μετέφερε τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη να μεταβεί στο Τζάνειο Νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για την απόπειρα αρπαγής του κινητού του παραμένουν υπό διερεύνηση ενώ οι δράστες αναζητούνται.