Τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Άννα Παπαδοπούλου βρέθηκαν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση του Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς».

Επειδή ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας και ο Αλέξης Χαρίτσης που σταθερά τάσσονται υπέρ των προοδευτικών συγκλίσεων, η παρουσία δυο προσώπων από το στενό επιτελείο του Αλ. Τσίπρα είχε συμβολική και ουσιαστική αξία.

Ειδικά όταν φάνηκε επί τόπου πολιτική εγγύτητα, οικειότητα και διάθεση διαλόγου.

Α.