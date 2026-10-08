Ο Καρατζαφέρης, ο Γεωργιάδης, ο Βορίδης και ο Πλεύρης- Ο Δούκας ανοίγει το θέμα, το ΠΑΣΟΚ καλείται να απαντήσει.

Φωτιές άναψε ο Χάρης Δούκας χαρακτηρίζοντας (ΕΔΩ) «λάθος» τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ και -ουσιαστικά- την υπηρεσιακή κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μάλιστα έκανε λόγο για νομιμοποίηση (μέσω της κυβέρνησης Παπαδήμου) ακροδεξιών πολιτικών και προσώπων. «Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ποια πρόσωπα αναφέρεται; Στον Γιώργο Καρατζαφέρη, πρόεδρο του ΛΑΟΣ, αλλά και σε τρια στελέχη του κόμματός του, που στη συνέχεια μεταγράφηκαν στη ΝΔ και αποτελούν πλέον κορυφαία της στελέχη: Τον Άδωνι Γεωργιάδη -που επί Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε και αντιπρόεδρος της ΝΔ- τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη. Αυτούς νομιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα.

Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει ως κόμμα αυτοκριτική για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ και ΛΑΟΣ και τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Αν δεν μας απατά η μνήμη μας κάποια στιγμή στο παρελθόν ο Νίκος Ανδρουλάκης (δεν ήταν ακόμα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ) είχε χαρακτηρίζει «λάθος» τη συγκυβέρνηση. Επισήμως ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τη συνεργασία με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ. Αντιθέτως, από την παραίτηση της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου (με την παγκόσμια πρωτοτυπία η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Γιώργου υπό την προύπόθεση αμέσως μετά να παραιτηθεί) η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε δυσανάλογο πολιτικό βάρος κατά την περίοδο των μνημονίων για να κρατήσει τη χώρα στην ευρωζώνη.

Ο Χάρης Δούκας, με τη δήλωσή του, ρίχνει το γάντι ώστε η Χαριλάου Τρικούπη να τοποθετηθεί. Ήταν λάθος ή όχι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου μαζί με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ; Και μήπως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση αν ήταν λάθος η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την περίοδο 2012, με τη λεγόμενη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου;

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Κυβέρνηση Παπαδήμου- Τι γράφει η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ποια όμως ήταν η κυβέρνηση Παπαδήμου και ποιος ο σκοπός της; Ποιοι συμμετείχαν; Ποιος ήταν ο βίος της;

Τα Παιχνίδια Εξουσίας αναδημοσιεύουν από την ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ:

Η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου (Νοέμβριος 2011 - Μάιος 2012) σχηματίστηκε μετά την παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου [4]με την συναίνεση και την υποστήριξη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, με Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Λουκά Παπαδήμο. Το υπουργικό συμβούλιο αποτελούνταν από τριανταπέντε στελέχη της προηγούμενης Κυβέρνησης Παπανδρέου, έξι στελέχη της Νέα Δημοκρατίας και τεσσάρων του ΛΑΟΣ.

Σύμφωνα με τον νέο Πρωθυπουργό: «Η νέα κυβέρνηση είναι μεταβατική και έχει ένα συγκεκριμένο έργο που πρέπει να επιτελέσει. Το κύριο έργο της είναι η υλοποίηση των συμφωνιών της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές».[5]

Στις 15 Νοεμβρίου, με 255 θετικές ψήφους και 38 αρνητικές, η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τα 4/5 των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Εκτός των δυο αριστερών κοινοβουλευτικών κομμάτων, του Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΕ) και του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) που καταψήφισαν τη νέα κυβέρνηση, και η ΔΗΜΑΡ αρνήθηκε την ψήφο εμπιστοσύνης αφήνοντας όμως περιθώρια συνδρομής της αν χρειαζόταν.[6]

Σύμφωνα με ορισμένους συνταγματολόγους η διαδικασία που ακολουθήθηκε με την τοποθέτηση του Λουκά Παπαδήμου στη θέση του Πρωθυπουργού αποτελούσε εκτροπή από αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα,[7] καθώς δεν είχε αρχικά παραιτηθεί από πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου έτσι ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ πρότειναν τη διενέργεια εκλογών ως την καλύτερη συνταγματικά λύση. Επίσης και αρκετά διεθνή Μ.Μ.Ε.[8] [9] θεώρησαν ότι η επιβολή του μη εκλεγμένου Λουκά Παπαδήμου και ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς εκλογές παραβιάζουν βασικές αρχές της δημοκρατίας, ακόμη και όταν ακολουθείται το γράμμα του νόμου με τη λήψη ψήφου εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο.

Διαδικασία σχηματισμού της Κυβέρνησης

Ο Λουκάς Παπαδήμος σε συνάντηση με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που στήριξαν την κυβέρνησή του.

Η πρώτη αναφορά στο όνομα του τραπεζίτη ως νέου Πρωθυπουργού για τη χώρα, φέρεται να έγινε από τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο κατά την διάρκεια της σύσκεψης των Καννών τον Νοέμβριο του 2011. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, «...Το δημοσίευμα αναφέρει πως πριν από τη συνάντηση με τον Παπανδρέου, ο Μπαρόζο είχε επικοινωνήσει με τον τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζοντας πως εκείνος ήθελε να αποφύγει το δημοψήφισμα. Εκεί ο κ. Σαμαράς είπε στον κ. Μπαρόζο ότι ήταν πια διατεθειμένος να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το ΠΑΣΟΚ, «κάτι που απέφευγε επί μήνες ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει ο ίδιος την πρωθυπουργία». Ο κ. Μπαρόζο δεν είπε στους Σαρκοζί και Μέρκελ για αυτή τη συνομιλία, αλλά πρότεινε τον Λουκά Παπαδήμο ως πιθανό ηγέτη μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης....»[10]

Μετά την πρόθεση του Γιώργου Παπανδρέου να παραιτηθεί από Πρωθυπουργός προκειμένου να διευκολύνει τον σχηματισμό κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής και έπειτα από διεργασίες και συζητήσεις των κομμάτων που θα μπορούσαν και θα ήθελαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία, επήλθε τελικά συμφωνία στις 10 Νοεμβρίου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά και του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργου Καρατζαφέρη στο όνομα του Λουκά Παπαδήμου.[11][12] Στις πρώτες του δηλώσεις, ο νέος Πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους Έλληνες να στηρίξουν ενωμένοι το έργο της Κυβέρνησης προκειμένου να ξεπεράσει η χώρα την κρίση χρέους.[13]

Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας και η επιλογή ως πρωθυπουργού ενός τεχνοκράτη αντιμετωπίστηκε με ανακούφιση από τις ξένες κυβερνήσεις[14][15] και μεγάλη μερίδα του ελληνικού και ξένου Τύπου,[16][17] κάνοντας λόγο για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Επίσης, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς στήριξαν με δηλώσεις τους την επιλογή Παπαδήμου,[18] ανεξάρτητοι βουλευτές του κοινοβουλίου προέβησαν σε θετικές δηλώσεις,[19][20]

Από την άλλη πλευρά το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν στη διαδικασία με την οποία σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου και ζήτησαν τη διενέργεια εκλογών.[21][22]

Κυβερνητικό Έργο

Κύρια λήμματα: Ελληνική οικονομική κρίση χρέους (2009-2018) και Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

Οι κύριοι στόχοι της κυβέρνησης Παπαδήμου τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της, ήταν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και εντοπίζονται στην εκταμίευση της επόμενης δόσης της δανειακής σύμβασης, την ψήφιση και την εφαρμογή των υπολοίπων διαρθρωτικών μέτρων που καθόρισε η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου και η προετοιμασία της διεξαγωγής πρόωρων εθνικών εκλογών.[23] Η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ τριών πολιτικών σχηματισμών, που αντιμετώπισε τον πρώτο κρίσιμο διάστημα δυσκολίες συνεννόησης, ιδιαίτερα μετά την απαίτηση δύο εκ των τριών δανειστών (Τρόικα), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την υπογραφή κειμένων δέσμευσης εκ μέρους των πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.[24] Έπειτα από την διευθέτηση του ζητήματος, που καθυστερούσε την έγκριση της λογιστικής εκταμίευσης της 6ης δόσης της δανειακής σύμβασης με καθοριστικό χρονικό ορίζοντα την 15 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2011, η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) για την τελική διευθέτηση των διαδικασιών, έπειτα από την θετική γνωμοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που συνιστά το τρίτο μέλος της Τρόικας.[25]

Στις 12 Φεβρουαρίου 2012, η Βουλή ψήφισε θετικά στην πρόταση νόμου για τη συμφωνία του β΄ Μνημονίου («Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας») που υπέβαλε η κυβέρνηση Παπαδήμου.

Σύνθεση της Κυβέρνησης

[26]

Πρωθυπουργός - (Πρόεδρος της Κυβέρνησης) : Λουκάς Παπαδήμος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης : Θεόδωρος Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης : Ευάγγελος Βενιζέλος (παραιτήθηκε στις 21 Μαρτίου 2012 για να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου, πλέον, του ΠΑΣΟΚ [27])

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : Δημήτρης Ρέππας

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : Ντίνος Ρόβλιας

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : Παντελής Τζωρτζάκης

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός Εσωτερικών : Αναστάσιος Γιαννίτσης - (εξωκοινοβουλευτικός)

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών : Φώφη Γεννηματά

Υφυπουργός Εσωτερικών : Πάρις Κουκουλόπουλος

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών : Ευάγγελος Βενιζέλος

- αντικαταστάθηκε στις 21 Μαρτίου 2012 από τον Φίλιππο Σαχινίδη

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών : Φίλιππος Σαχινίδης

- παραιτήθηκε στις 21 Μαρτίου 2012 και η θέση έμεινε κενή

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών : Παντελής Οικονόμου

Υφυπουργός Οικονομικών : Ιωάννης Μουρμούρας - (Ν.Δ.)

Υπουργείον Εξωτερικών

Υπουργός Εξωτερικών : Σταύρος Δήμας - (Ν.Δ.)

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών : Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

- παραιτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και η θέση έμεινε κενή («Σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα μας και με αίσθημα ευθύνης σας υποβάλλω την παραίτηση μου από την θέση της Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών, επειδή δεν μπορώ να συνυπογράψω τα μέτρα που καταλύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα εργασιακά δικαιώματα.»[28])

Υφυπουργός Εξωτερικών : Δημήτρης Δόλλης

Υπουργείον Εθνικής Άμυνας

Υπουργός Εθνικής Αμύνης : Δημήτρης Αβραμόπουλος - (Ν.Δ.)

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης : Γιάννης Ραγκούσης

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης : Γεώργιος Γεωργίου - (ΛΑΟΣ)

- παραιτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2012 λόγω της αποχώρησης του ΛΑΟΣ από την κυβέρνηση και η θέση έμεινε κενή

Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης : Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

- αντικαταστάθηκε στις 7 Μαρτίου 2012 από την Άννα Διαμαντοπούλου

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : Σωκράτης Ξυνίδης

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : Θάνος Μωραΐτης

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : Άδωνις Γεωργιάδης - (ΛΑΟΣ)

- παραιτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και η θέση έμεινε κενή. («Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει στην δική του επιστολή προς τον κ. Παπαδήμο ότι παραιτείται μετά την απόφαση του προέδρου του ΛΑΟΣ για καταψήφιση της δανεικής σύμβασης «ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την προσπάθειά σας ανεμπόδιστα για την υλοποίηση μιας συμφωνίας με τόσο καίρια σημασία για το μέλλον της Ελλάδος ως μέλος της ΕΕ»)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής : Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Νίκος Σηφουνάκης

Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής : Γιάννης Μανιάτης

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : Άννα Διαμαντοπούλου

- αντικαταστάθηκε στις 7 Μαρτίου 2012 από τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη - (εξωκοινοβουλευτικός)

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος - (Ν.Δ.)

Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : Μάκης Βορίδης - (ΛΑΟΣ)

- Ο Μάκης Βορίδης υπέβαλε την παραίτησή του στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 όταν το κόμμα του αποχώρησε από την κυβέρνηση,[29] αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, και έτσι συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του

Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : Γιάννης Μαγκριώτης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης : Γιώργος Κουτρουμάνης

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης : Γιάννης Κουτσούκος

- παραιτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και η θέση έμεινε κενή («Την παραίτησή του υπέβαλε ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Κουτσούκος, ανακοινώνοντας ότι δεν μπορεί ως αρμόδιος υφυπουργός να υλοποιήσει τα μέτρα που αποφασίστηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς να περιληφθούν στο νέο οικονομικό πρόγραμμα.»)[30]

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Ανδρέας Λοβέρδος

Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Δημήτριος Βαρτζόπουλος - (Ν.Δ.)

Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Μάρκος Μπόλαρης

Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Μιχάλης Τιμοσίδης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : Κώστας Σκανδαλίδης

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : Γιάννης Δριβελέγκας

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : Αστέριος Ροντούλης - (ΛΑΟΣ)

- παραιτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και η θέση έμεινε κενή. (Ο κ. Ροντούλης με φάκελο που απέστειλε στο γραφείο του πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι πρόκειται να καταψηφίσει τα νέα μέτρα και έτσι αποχωρεί από την κυβέρνηση.«Θεωρώ την παραμονή μου στην κυβέρνηση ασύμβατη με την διαμορφωθείσα πραγματικότητα») [29]

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων : Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων : Γιώργος Πεταλωτής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη : Χρήστος Παπουτσής

- αντικαταστάθηκε στις 7 Μαρτίου 2012 από τον Μιχάλης Χρυσοχοΐδη

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη : Μανώλης Όθωνας

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη : Λευτέρης Οικονόμου (από 7 Μαρτίου 2012)

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού : Παύλος Γερουλάνος

Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού : Γιώργος Νικητιάδης

Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού : Πέτρος Αλιβιζάτος - (Ν.Δ.)

Υπουργός Επικρατείας : Γιώργος Σταυρόπουλος - (εξωκοινοβουλευτικός)

Υπουργός Επικρατείας : Παντελής Καψής (από 2 Δεκεμβρίου 2011)