Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ξαναχτύπησε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «λάθος» τη συγκυβέρνηση της Χαριλάου Τρικούπη με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

«Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Δούκα έχει ως εξής:

«Η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ ήταν λάθος.

Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.

Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα».

Καιρός είναι να τοποθετηθεί εκ νέου η Χαριλάου Τρικούπη επί του θέματος. Και να δούμε τι θα πει...

Β.Σκ.