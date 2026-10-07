Ξαναχτύπησε ο Χάρης Δούκας.
Ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «λάθος» τη συγκυβέρνηση της Χαριλάου Τρικούπη με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.
«Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η δήλωση Δούκα έχει ως εξής:
«Η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ ήταν λάθος.
Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα.
Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα».
Καιρός είναι να τοποθετηθεί εκ νέου η Χαριλάου Τρικούπη επί του θέματος. Και να δούμε τι θα πει...
Β.Σκ.