Για όσους πάνε στην εκδήλωση θα πρέπει να είναι «ευπρεπώς ενδεδυμένοι» και να έχουν μαζί τους «το δικό τους Aperol», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Εκδήλωση με τίτλο «24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων» δημιουργήθηκε στο Facebook από χρήστη της πλατφόρμας, με αφορμή τα όσα είπε η Ελεονώρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου.

Η εκδήλωση θα γίνει στην… Εκάλη και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ενδεδυμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες Δυτικών Προαστίων. Φέρτε το δικό σας Aperol. Χαιρετισμό θα απευθύνει η σύντροφος Λιάνα Κανέλλη».

Η φράση της ευρωβουλευτή - που προκάλεσε την αντίδραση του Διονύση Τεμπονέρα και του Κώστα Αρβανίτη - ότι «…πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», αποτελεί «νούμερο ένα είδηση» σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και όχι άδικα.

Ούτε o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ) δεν έχει τολμήσει να πει για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών.

Μ. Καλ.