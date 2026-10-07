Εκδήλωση με τίτλο «24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων» δημιουργήθηκε στο Facebook από χρήστη της πλατφόρμας, με αφορμή τα όσα είπε η Ελεονώρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου.
Η εκδήλωση θα γίνει στην… Εκάλη και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ενδεδυμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες Δυτικών Προαστίων. Φέρτε το δικό σας Aperol. Χαιρετισμό θα απευθύνει η σύντροφος Λιάνα Κανέλλη».
Η φράση της ευρωβουλευτή - που προκάλεσε την αντίδραση του Διονύση Τεμπονέρα και του Κώστα Αρβανίτη - ότι «…πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», αποτελεί «νούμερο ένα είδηση» σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και όχι άδικα.
Ούτε o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ) δεν έχει τολμήσει να πει για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών.
Μ. Καλ.