«Η κα Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη, βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ “ράκος” από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά ο υπάλληλος της εταιρείας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σφοδρή κριτική στην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Έλενα Μελέτη, με αφορμή δηλώσεις της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, ασκεί ο Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα στις αναφορές της κ. Μελέτη ότι «και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι», αλλά και στη φράση της: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους».

Σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, ο Κ. Τεμπονέρας κάνει λόγο για προσπάθεια υπεράσπισης των εργοδοτών, θέτοντας στο επίκεντρο τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς.

«Η κα Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη, βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ “ράκος” από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά ο υπάλληλος της εταιρείας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επικαλείται στοιχεία της τελευταίας Έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται αύξηση 43% στις καταγγελίες για εργασιακό bullying και εκφοβισμό στους χώρους εργασίας, ενώ το 79% των περιπτώσεων αφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνθήκες ψυχολογικής και λεκτικής βίας.

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«Αποδεικνύεται καθημερινά ότι μετά τους κ. Κουλκουδίνα, Τσιάρα, Θεοχάρη κ.λπ. τα στελέχη, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα», υποστηρίζει ο Τεμπονέρας.

Και προσθέτει: «Όσο πιο τοξική και άδικη γίνεται η πολιτική τους τόσο περισσότερο βγάζουν τη γλώσσα και κουνούν το δάχτυλο στους πολίτες». «Για τη ΝΔ η αυθαιρεσία είναι μάλλον κανονικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, θέτει το ζήτημα ως πολιτικό δίλημμα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν «ή με την ανασφάλεια και το 13ωρο του εκφοβισμού και της αδικίας ή με την ΕΛΑΣ και με μια πολιτική που θα αγωνίζεται για μια ζωή με αξιοπρέπεια».

{https://youtube.com/shorts/Bk2y322kJ9Q}