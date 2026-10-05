«Το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι οι φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο και η διαρκής υπερφορολόγηση στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ.

Να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των επαγγελματιών, αντί να παραπέμπει τις σχετικές παρεμβάσεις για τον Απρίλιο, ζητά από την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, επισημαίνοντας ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο προϋπολογισμός εμφανίζει υψηλότερα πλεονάσματα από τα προβλεπόμενα.

Όπως αναφέρει, η φετινή υπέρβαση ανέρχεται ακόμη και σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ έναντι των ετήσιων στόχων, υποστηρίζοντας ότι η επανάληψη της ίδιας κατάστασης δεν μπορεί πλέον να αποδίδεται σε «αστοχία».

«Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο»

Η ΕΛΑΣ ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει φοροαπαλλαγές για τον μεγάλο πλούτο, την ώρα που η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να επιβαρύνεται με υψηλή φορολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ΦΠΑ, ο οποίος, παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στα ελληνικά νοικοκυριά.

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Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος που αντισταθμίζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και επιτρέπει στην κυβέρνηση να εμφανίζεται εκ των υστέρων ως «ευεργέτης», μέσω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και διαφόρων pass.

«Φέτος όμως η κοινωνία δεν αντέχει άλλο», τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη στήριξης οικογενειών, νοικοκυριών και επαγγελματιών απέναντι στην ακρίβεια έχει λάβει, όπως αναφέρει, «υπαρξιακές διαστάσεις».

Ζητά μέτρα τώρα για καύσιμα και ρεύμα

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τις δικαιολογίες και να αξιοποιήσει άμεσα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, αντί να μεταθέσει τις παρεμβάσεις για τον Απρίλιο.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση θα πρέπει «τώρα και όχι τον Απρίλη, ως προεκλογικό αντίδωρο», να προχωρήσει σε ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και των ευάλωτων επαγγελματικών ομάδων. Στο επίκεντρο της πρότασης τίθεται η συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ ζητά να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης θέτει ως στόχο την τιμή κάτω από 1,80 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, ζητά αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης, αλλά και των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Φορολόγηση υπερκερδών και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Στο πλαίσιο των προτάσεών της, η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στην ενέργεια. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών, καθώς και την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών και στην ανακούφιση των πολιτών και των επαγγελματιών από το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων. Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τη δυνατότητα να παρέμβει άμεσα και απορρίπτει την επιλογή να μετατεθούν οι αποφάσεις για την άνοιξη.

Κλείνοντας, η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι είναι «υπόλογη απέναντι στην ελληνική κοινωνία» για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

«Υπάρχει άλλος δρόμος στήριξης των αναγκών της και θα τον υπερασπιστούμε μέχρι τέλους», καταλήγει η ανακοίνωση, με την ΕΛΑΣ να θέτει ως βασικό αίτημα την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των πολιτών, χωρίς αναμονή έως τον Απρίλιο.