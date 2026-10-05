«Πρέπει να μην δίνουμε λευκές επιταγές και να μη θεωρούμαστε δεδομένος και παθητικός σύμμαχος ό, τι κι αν συμβαίνει», είπε ο Χάρης Τζήμητρας για την επικείμενη άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα.

Κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Τομεάρχης Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δεδομένος και παθητικός σύμμαχος», την ώρα που η Τουρκία αναβαθμίζεται διεθνώς και η Ελλάδα αδυνατεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight», στο Mega News, ο κ. Τζήμητρας αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας: «Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παύσει κάθε διάλογο. Το οποίο κατά την άποψή μου είναι απολύτως προβληματικό σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, σταμάτησαν οι διερευνητικές. Σταμάτησε μετά ο διάλογος με τον οποίο αντικαταστάθηκαν, από τον κύριο Γεραπετρίτη (…) χωρίς καμία δικαιολογία. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η έλλειψη του καναλιού αυτού μας οδηγεί στις εξελίξεις που δυστυχώς τεκταίνονται», αναφερόμενος τόσο στη νέα έξοδο του Oruc Reis όσο και στο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στην ευρύτερη αναβάθμιση των σχέσεων των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία, λέγοντας: «Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις που είχαμε ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διάφορες χώρες, και την Γαλλία, με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετικά στενή συνεργασία. Εάν δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε μια απίθανη αναβάθμιση της Τουρκίας στα ΝΑΤΟϊκά πλαίσια. Στα ευρωπαϊκά πλαίσια η Γερμανία συζητεί συγκεκριμένες σχέσεις με την Τουρκία. Η Γαλλία έχει μια συνεργασία πάρα πάρα πολύ βαθιά με την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο. Γαλλία δε και Ηνωμένες Πολιτείες σιώπησαν απολύτως όταν είχαμε ζητήματα με το καλώδιο που υποτίθεται είναι οι καλοί μας σύμμαχοι σε ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Συνεχίζοντας, ο Χάρης Τζήμητρας αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Marco Rubio, λέγοντας: «Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην δίνουμε λευκές επιταγές και να μη θεωρούμαστε δεδομένος και παθητικός σύμμαχος ό, τι κι αν συμβαίνει».

Παράλληλα, ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ παρουσίασε και τους «λόγους ντροπής» που έχουν δημιουργηθεί στην εξωτερική πολιτική την περίοδο Μητσοτάκη, αναφέροντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο πρώτος είναι οι εναγκαλισμοί με τον κύριο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη του πρωθυπουργού. Ξέρετε ότι μόνο ένας άλλος ηγέτης τον είδε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο Σλοβένος; Κανένας άλλος. Υπήρξε μία τρομακτική απαξίωση του κυρίου Νετανιάχου στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. Το Ισραήλ και ο κύριος Νετανιάχου, είναι κατά την άποψή μου είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι σχέσεις με το Ισραήλ υπήρχαν, από τον Γιώργο Παπανδρέου και ενισχύθηκαν πάρα πολύ , με τον κύριο Τσίπρα. Και σήμερα οι σχέσεις με το Ισραήλ είναι ένα πράγμα. Το να έχουμε τους εναγκαλισμούς αυτούς με έναν διεθνώς καταζητούμενο είναι προβληματικό.

Το δεύτερο είναι αυτή η ιστορία με την Kimberly Guilfoyle, για την οποία ακόμη και σήμερα δεν έχω ακούσει ούτε διάψευση, ούτε φυσικά επιβεβαίωση από την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι διέψευσε. Είπε ότι δεν υπήρξε απειλή προς την Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αυτό μας έλειπε. Να είχαμε και απειλές. Δεν διέψευσε η κυβέρνηση ότι αυτό δεν ειπώθηκε ακόμη. Εκκρεμεί και δεν έχει γίνει. Ας το επιβεβαίωνε η κυβέρνηση και να βλέπαμε μετά τι θα γινόταν ένθεν κακείθεν. Αλλά δεν είναι δυνατόν τόσες μέρες ακόμη να μην υπάρχει διάψευση. Ρητή. Ελπίζω να τεθεί το θέμα στον κύριο Ρούμπιο και να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν εκλήθη καν αν το καταλαβαίνω σωστά, στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Και ο τρίτος λόγος είναι ότι αν ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Συρίγος για την υποχώρησή μας στην Κάσο, αυτά με συγχωρείτε, αλλά με κάνουν να ντρέπομαι για την εξωτερική μας πολιτική. Αφήστε αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίτης, το καταπληκτικό στο Τορόντο ότι αν ξέραμε ότι θα είχαμε τόσες δυσκολίες, δεν θα ήμασταν υποψήφιοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά για μένα είναι τρομακτικά στην εξωτερική πολιτική».

Τέλος, ο Χάρης Τζήμητρας αναφέρθηκε και στις διαρκείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας: «Εκείνο που με απασχολεί είναι να μην συμβάλλουμε και εμείς σ αυτό. Θυμάμαι τις ρήσεις του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε τη νομιμότητα. Θυμάμαι τι έγινε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον Νετανιάχου. Θυμάμαι τι έγινε με το Συμβούλιο Ειρήνης που τρέξαμε εμείς να γίνουμε παρατηρητές, όπως και η Κύπρος, ενώ υποσκάπτει τα Ηνωμένα Έθνη. Να το πω πολύ χονδρικά, τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τις παίρνει να το κάνουν, εμάς όχι».

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