Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με πιέσεις στις αγορές ομολόγων, δημοσιονομικές προκλήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες και συνεχιζόμενη αστάθεια στις αγορές ενέργειας.

Το μήνυμα ότι η ισχυρότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε υψηλότερα εισοδήματα και μικρότερη πίεση για τα νοικοκυριά έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την κατάθεση στη Βουλή του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με πιέσεις στις αγορές ομολόγων, δημοσιονομικές προκλήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες και συνεχιζόμενη αστάθεια στις αγορές ενέργειας.

Όπως ανέφερε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα έχει κατακτήσει «σταθερότητα και αξιοπιστία» και έχει δημιουργήσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αναταράξεις από ισχυρότερη θέση.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για έβδομη διαδοχική χρονιά η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2% το 2026 και αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το επόμενο έτος, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, από 3,7% το 2026.

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Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον πληθωρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις πλέον αστάθμητες μεταβλητές λόγω της άμεσης εξάρτησής του από τις διεθνείς τιμές ενέργειας, σημειώνοντας ωστόσο ότι αναμένεται αποκλιμάκωσή του μέσα στο 2027.

«Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί. Η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, μεταξύ των οποίων οι μειώσεις φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνους, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς και η αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίσης επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους λειτουργούς, ενώ σχεδιάζονται νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού με στόχο να φτάσει στα 1.000 ευρώ το 2028. Στο στεγαστικό μέτωπο δρομολογείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ, καθώς και νέος επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι πόροι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνονται κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπονται νέα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας να οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και σε σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο επιμένει στη διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών. Για το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ.

«Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία σταθερά και με διάρκεια», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της.

Πετραλιάς: Τα μέτρα δίνουν πρόσθετη ώθηση στο ΑΕΠ

Στη συμβολή των νέων μέτρων στην ανάπτυξη στάθηκε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία, υποστηριζόμενη και από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και πρόκειται να νομοθετηθούν, αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα μέτρα της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και την ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, εκτιμάται ότι προσθέτουν περίπου 0,2% στο ΑΕΠ το 2026 και επιπλέον 0,3% το 2027.

Στο προσχέδιο έχει προβλεφθεί ακόμη πρόσθετο κονδύλι 200 εκατ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων αναγκών για επιδότηση του ενεργειακού κόστους κατά τους πρώτους μήνες του 2027.

Ο Θάνος Πετραλιάς επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των περιθωρίων που θέτουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, ενώ χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του προσχεδίου την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο λόγος χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί από 146,1% το 2025 σε 136,7% το 2026 και περαιτέρω σε 128,8% το 2027, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους παρά το αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.