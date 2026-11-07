Και το ξεχωριστό ψήφισμα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Έχει πολύ ενδιαφέρον το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν καλύπτουν στο παραμικρό τα τεράστια ελλείμματα στον πρώτο βαθμό της Αυτοδιοίκησης.

«Οι Δήμοι χρειάζονται περίπου 5,5 δισ. ευρώ ετησίως για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και να συντηρήσουν τις υποδομές τους, αλλά λαμβάνουν μόλις 3 δισ. Λείπουν 2,5 δισ. ευρώ», γράφει χαρακτηριστικά στο άρθρο του σήμερα στο Dnews ο Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ ο «γαλάζιος» αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») όχι απλώς αναγνώρισε το μείζον πρόβλημα αλλά και αναρωτήθηκε γιατί οι Δήμοι πληρώνουν την τιμή του ρεύματος 11 λεπτά και οι Δήμοι 32.

Όπως δε ευστόχως σημειώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης στο Dnews πρέπει να υπάρξει ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους στα 0,06- όσο το πληρώνει και η βιομηχανία.

Η δε ΚΕΔΕ, με «γαλάζια» πλειοψηφία, έλαβε την απόφαση να μην επιτρέψει στην ΕΛΑΣ να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριό της γιατί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι λέει ...εξωκοινοβουλευτικό!

Η ΕΛΑΣ, ωστόσο, πραγματοποίησε εκδήλωση στην Καλαμάτα, στο περιθώριο του Συνεδρίου, με ομιλητές κορυφαία της αυτοδιοικητικά στελέχη όπως τον Γιώργο Ιωακειμίδη, πρώην δήμαρχο Ρέντη, τον Απόστολο Καλογιάννη, πρώην δήμαρχο Ρέντη, την Τίνα Καφατσάκη, Δήμαρχο Ζωγράφου και τον Κώστα Ζαχαριάδη, επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης».

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Στην εκδήλωση προσήλθε και απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. «Ενώνουμε δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά, φράση που σε κάποιους στη Χαριλάου Τρικούπη ίσως και να μην αρέσει.

Παράλληλα, ωστόσο, διεμήνυσε πως «ψηφίζουμε κόντρα στην εξαπάτηση», αφήνοντας να εννοηθεί πως μαζί με την παράταξη της ΕΛΑΣ θα καταθέσουν ξεχωριστό ψήφισμα από αυτό της «γαλάζιας» πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ. Το ερώτημα εδώ είναι πόσοι δήμαρχοι -και σύνεδροι- που έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσουν και πόσοι και ποιοι συνταχθούν με τη «γαλάζια» πλειοψηφία και το δικό της ψήφισμα. Γιατί μπορεί ακόμα και δημοσίως σημαντικά «γαλάζια» στελέχη όπως ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος να διαφωνούν, αλλά παραδοσιακά υποστηρίζουν ήπια ψηφίσματα.

Η σημερινή ημέρα θα δείξει πολλά.