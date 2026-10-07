Το έδειξε αναπαράγοντας στα social media την αιχμή του Άδωνι για τον υπουργό Άμυνας.

Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεχάσει την απομάκρυνση του από τη θέση του εισηγητή ν//σ του ΥΠΑΜ μετά τη δημόσια διαμαρτυρία του για τη δυσκολία επικοινωνίας με συνεργάτη του Ν. Δένδια.

Για να δείξει πόσο συμφωνεί με το σχόλιο του Αδ. Γεωργιάδη, «απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή για τα 52 χρόνια της ΝΔ», έκανε αναρτήσεις με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Το γεγονός ότι έσπευσε να στοιχηθεί πίσω από τον ΄Αδωνι Γεωργιάδη τώρα μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον μετά - όταν θα ανοίξει το παιχνίδι της διαδοχής στη ΝΔ.

Α.