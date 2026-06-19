Η εξτρεμιστική οργάνωση Lusitanian Armillary Movement σχεδίαζε να επιτεθεί σε δημόσια πρόσωπα τα οποία θεωρούσε υπεύθυνα για την «παρακμή του έθνους».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, ήταν μεταξύ των περίπου 100 πολιτικών και δημόσιων προσώπων που περιλαμβάνονταν σε λίστα «ανεπιθύμητων» που είχε στοχοποιήσει πορτογαλική νεοναζιστική οργάνωση, αποκάλυψε σήμερα Παρασκευή η Εισαγγελία της Πορτογαλίας.

Μετά την ίδρυσή της το 2018, η οργάνωση Lusitanian Armillary Movement (MAL) - την οποία οι αρχές περιγράφουν ως «ακροδεξιό, εθνικιστικό, νεοναζιστικό, υπέρμαχο της λευκής υπεροχής και αντισυστημικό» κίνημα - άρχισε να καταρτίζει λίστα πιθανών στόχων που θεωρούσε υπεύθυνους για την «παρακμή του έθνους».

Εκτός από τον Κόστα, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας από το 2015 έως το 2024, η λίστα περιλάμβανε τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο, τους πρώην προέδρους Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα και Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, καθώς και τον δήμαρχο της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας. Στη λίστα βρίσκονταν επίσης δημόσια πρόσωπα όπως ο δημοσιογράφος Μιγκέλ Σόουζα Ταβάρες, ο κωμικός Ρικάρντο Αραούζο Περέιρα και η πρώην ευρωβουλευτής Άνα Γκόμες.

«Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η λίστα χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών εναντίον προσώπων υψηλού προφίλ. Μεταξύ των φερόμενων μελών της οργάνωσης ήταν και ανώτερος αξιωματικός της Δημόσιας Αστυνομίας Ασφαλείας της Πορτογαλίας, ο οποίος παρείχε στην MAL πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας κορυφαίων πολιτικών.

Σχεδίαζαν απαγωγή του Μοντενέγκρο και επίθεση στην κατοικία του Κόστα

Η ομάδα συζήτησε το ενδεχόμενο εισβολής στο διαμέρισμα του Μοντενέγκρο με σκοπό αρχικά την απαγωγή του πρωθυπουργού, καθώς και την επίθεση με drone στην ιδιωτική κατοικία του Κόστα.

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Στην περίπτωση Μοντενέγκρο, η Οργάνωση απέρριψε το ενδεχόμενο απαγωγής του πρωθυπουργού και εξέτασε την πιθανότητα να «ρίξουν μια οβίδα/χειροβομβίδα 37 χιλιοστών μέσα από το παράθυρο του σπιτιού του Λουίς Μοντενέγκρο», αναφέρει το κατηγορητήριο, παραθέτοντας συνομιλία από διαδικτυακή πλατφόρμα: «Η απαγωγή αποκλείεται, αλλά μια οβίδα 37 χιλιοστών που θα εκτοξευθεί μέσα από ένα παράθυρο δεν είναι εκτός συζήτησης».

Οι πορτογαλικές αρχές συνέλαβαν έξι μέλη της MAL τον Ιούνιο του 2025, εκ των οποίων τα τέσσερα παραμένουν προφυλακισμένα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η οργάνωση διατηρούσε διασυνδέσεις με νεοναζιστικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρησιμοποιούσε επίσης τρισδιάστατους εκτυπωτές για την κατασκευή των λεγόμενων «όπλων-φαντασμάτων» , δηλαδή όπλων χωρίς σειριακούς αριθμούς και δυνατότητα εύκολου εντοπισμού, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον των στόχων της.

Με πληροφορίες από Politico, cmjornal.pt