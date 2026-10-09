Οι δύο νεαροί που είναι πίσω από την επίθεση δεν έχουν συλληφθεί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που βρέθηκαν στα σπίτια τους.

Καρέ καρέ καταγράφει κάμερα ασφαλείας τη δράση των δύο ατόμων οι οποίοι είναι πίσω από τη φασιστική επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, διακρίνονται τα δύο άτομα να απομακρύνονται με μοτοσικλέτα μετά το αιματηρό συμβάν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Ο ένας φοράει κράνος, ενώ ο άλλος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/10). Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι είδε τα άτομα να διαπληκτίζονται, ενώ ο ένας του επιτέθηκε με κατσαβίδι.

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Περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο τον 32χρονο και τον μετέφερε με το όχημά του στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Εκεί ο φύλακας ενημέρωσε την αστυνομία και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα

Για την επίθεση έχουν ταυτοποιηθεί δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 22 ετών, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης propatria, η οποία συνδέεται με τη Χρυσή Αυγή.

Οι δύο νεαροί δεν έχουν συλληφθεί. Σε έρευνες που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, σουγιάδες, πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες ακροδεξιάς οργάνωσης αλλά και υλικό που συνδέεται με τον οπαδικό χώρο του Παναθηναϊκού.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ»

Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», ενώ αστυνομικές πηγές υποστήριξαν πως το περιστατικό πιθανώς σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Έπειτα από εκείνο το περιστατικό, τα ονόματα κάποιων από τους ακροδεξιούς είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν ήταν παρών στο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.