Οι διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα αποτυγχάνουν, συστηματικά, με επιτυχία. Καιρός να στρέψουμε το βλέμμα και την ελπίδα στις πολλές μάχες που δίνονται σε όλο τον κόσμο.

Οι διαβουλεύσεις στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια (COP31) ολοκληρώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου χωρίς συμφωνία, σχεδόν δύο ημέρες μετά την προγραμματισμένη λήξη της. Ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνοδος για το κλίμα στην ιστορία και η πρώτη που έκλεισε χωρίς τελική απόφαση, μετά από την Κοπεγχάγη του 2009. Το βασικό αγκάθι ήταν τα ορυκτά καύσιμα: η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες πέτυχαν να φύγει από το κείμενο κάθε αναφορά σε αυτά. Στη θέση τους μπήκε στόχος για δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, αυτό που οι επικριτές ονόμασαν «λευκή επιταγή» για τους ρυπαντές. Με απλά λόγια, μια σφουγγαρίστρα διοξειδίου του άνθρακα θα υποκαταστήσει την ανάγκη να κλείσουμε τη βρύση που πλημμυρίζει με διοξείδιο του άνθρακα τον πλανήτη. Περίπου 40 χώρες, με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Παναμά, το Βανουάτου και τις Νήσους Μάρσαλ, αρνήθηκαν να στηρίξουν ένα κείμενο που δεν ανέφερε καν τα ορυκτά καύσιμα. Ο πρόεδρος της συνόδου, ο Τούρκος υπουργός Μουράτ Κουρούμ, δήλωσε «δεν θα καταθέσουμε νέο κείμενο» και αποχώρησε ενώ οι σύνεδροι συνομιλούσαν ακόμη.

Η απουσία των ΗΠΑ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, άφησε τεράστιο κενό στη χρηματοδότηση των δράσεων αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ το προσχέδιο συμφωνίας ζητούσε τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για την προσαρμογή, και όλα τα ανοιχτά ζητήματα μεταφέρθηκαν στην επομένη σύνοδο COP32 στην Αιθιοπία. Κι όλα αυτά δύο μήνες αφότου ο ΟΗΕ παραδέχθηκε επίσημα ότι ο στόχος για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω του 1,5°C δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί . Μοναδικό θετικό σημείο οι εθελοντικές πρωτοβουλίες για την ηλεκτροδότηση από περισσότερες από 150 χώρες, 37 πόλεις και 260 επιχειρήσεις, αν και ο στόχος της προεδρίας δεν απαιτεί ο επιπλέον ηλεκτρισμός να είναι καθαρός.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση της Ευρώπης. Η ΕΕ σωστά είπε «όχι» στο τέλος, όμως οι ηγέτες της έλαμψαν δια της απουσίας τους από τη σύνοδο. Ο Μερτς, ο Μακρόν, η Μελόνι και ο Σάντσεθ δεν πήγαν στη Σύνοδο Ηγετών της Αττάλειας, όπως και οι ηγέτες της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας. Την Ένωση εκπροσώπησε μόνο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από τους ηγέτες του G7 πήγε μόνο ο Βρετανός πρωθυπουργός. Η απουσία των ηγετών της ΕΕ ήταν άλλη μία έμπρακτη πολιτική υποβάθμιση των προσδοκιών από τη σύνοδο COP31.

Την ίδια εβδομάδα που η Τουρκία φιλοξενούσε τους ηγέτες του κόσμου, ο πρόεδρος Ερντογάν χαιρέτιζε μια νέα ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούνιο, διοικητικά δικαστήρια στο Καχραμάνμαράς της Τουρκίας είχαν απορρίψει την επέκταση του λιγνιτικού σταθμού Afşin-Elbistan, μετά από προσφυγές δήμων, οργανώσεων και κατοίκων. Η κυβέρνηση άσκησε έφεση και η δικαστική μάχη συνεχίζεται.

Αυτή η αντίθεση περιγράφει, νομίζω, καλύτερα από κάθε ανάλυση πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν δύο σύνοδοι για το κλίμα. Η μία γίνεται σε ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο, με διαπιστεύσεις, λομπίστες και τελικά κείμενα γραμμένα με τη λογική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η άλλη δεν έχει έδρα ούτε πρόγραμμα. Γίνεται σε δικαστήρια, χωματερές, χωριά και γειτονιές, με ανθρώπους που στην πράξη παλεύουν να φρενάρουν την κλιματική κρίση και να προστατευθούν από τις συνέπειες της και δεν τη μεταδίδει σχεδόν κανείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επιτυχημένες αποτυχίες

Στο πρόσφατο βιβλίο μου Waste Side Stories (εκδόσεις Τόπος) περιγράφω τη συστημική αποτυχία στην οποία καταλήγουν σχεδόν όλες οι μεγάλες προσπάθειες αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης, και τρία παράδοξα που τη συνοδεύουν. Το πρώτο: όσο περισσότερο ασχολούνται με την κρίση κράτη, πολυεθνικές και διεθνείς οργανισμοί, τόσο εκείνη επιδεινώνεται. Το δεύτερο: η αγορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών και εξοπλισμού διαρκώς μεγεθύνεται, χωρίς τα αποτελέσματα να φρενάρουν την περιβαλλοντική κρίση. Και οι τεχνολογικές λύσεις πολλαπλασιάζονται εκθετικά χωρίς η κρίση να υποχωρεί, γιατί οι περισσότερες διαχειρίζονται τις επιπτώσεις και όχι τις αιτίες. Στην περίπτωση της κλιματικής κρίσης, αντί να κλείσουμε τη βρύση που πλημμυρίζει τη γη με περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα, αγοράζουμε όλο και ακριβότερες σφουγγαρίστρες για να διαχειριζόμαστε τα απόνερα: πράσινες, έξυπνες και τώρα και με τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα είναι τα πράγματα διαρκώς να χειροτερεύουν, όπως το ζούμε χρόνο με το χρόνο.

Οι ετήσιες συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή COP είναι η πιο καθαρή έκφραση αυτού του μοτίβου. Πετυχαίνουν να συνέρχονται, να διαπραγματεύονται και να παράγουν κείμενα. Αποτυγχάνουν να κλείσουν τη βρύση. Είναι επιτυχημένες αποτυχίες.

Το ίδιο έργο παίζεται ξανά και ξανά σε διαφορετικούς κινηματογράφους, με διαφορετικούς θεατές. Το σενάριο ακολουθεί πάντα το ίδιο μονοπάτι. Ξεκινάμε με τον εντοπισμό ενός μεγάλου προβλήματος, το οποίο δεν μπορούμε πλέον να βάζουμε κάτω από το χαλί. Συνεχίζουμε με διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών, εταιρειών, μηχανισμών λόμπι, χρηματιστηρίων και τραπεζών, με την απαραίτητη συμμετοχή μεγάλων «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, θέτουμε φιλόδοξους στόχους, με μεγάλη δημοσιότητα, τις περισσότερες φορές γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τα ουσιαστικά μέτρα και οι αλλαγές που απαιτούνται για να λυθεί το πρόβλημα είναι αδύνατον να υλοποιηθούν. Τα χρόνια περνούν χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Κάποιες συμβολικού χαρακτήρα ενέργειες παρουσιάζονται σαν μεγάλα βήματα, ενώ όσοι θίγονται (βιομηχανικοί κολοσσοί, μεγάλες χώρες, τράπεζες) από τους στόχους και τα προς υλοποίηση μέτρα κερδίζουν χρόνο για να τα υπονομεύσουν συστηματικά. Και τελικά, μία ωραία ημέρα καταλήγουμε να αποδεχόμαστε όχι απλώς την αποτυχία, αλλά τη χειροτέρευση της κατάστασης, ενώ αυτοί που έκαναν τα πάντα για να αποτύχει η προσπάθεια μας κουνάνε το δάκτυλο και παρουσιάζουν την εξέλιξη ως αναπόφευκτη. Η κλιματική αλλαγή, το πόσιμο νερό, η ρύπανση των ωκεανών από τα πλαστικά, η βιοποικιλότητα, τα φυτοφάρμακα είναι μερικά μόνο παραδείγματα από έναν τεράστιο κατάλογο επιτυχημένων περιβαλλοντικών αποτυχιών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που επέστρεψε φέτος στη σύνοδο για πρώτη φορά μετά τη Γλασκώβη του 2021, τη χαρακτήρισε υποκριτική και «γεμάτη λομπίστες». Έχει δίκιο. Στην ίδια όμως δήλωση είπε και κάτι που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει περισσότερο: ότι πρέπει να αξιοποιούμε τις νίκες που έχουμε και να κρατιόμαστε από κάθε θετικό σημάδι, για να σώσουμε ό,τι ακόμη μπορεί να σωθεί.

Ενάντια στο «τώρα ή ποτέ»

Μία συνηθισμένη απάντηση στις επιτυχημένες αποτυχίες, μία απάντηση που συχνά υποστηρίζεται με καλές προθέσεις, είναι η ρητορική των «σημείων καμπής» (tipping points) και της «τελευταίας ευκαιρίας». Πολιτικά κόμματα, ακτιβιστές και ΜΚΟ συχνά υποστηρίζουν ότι με τις διαδοχικές αποτυχίες των συναντήσεων για το κλίμα και την αδυναμία της παγκόσμιας κοινότητας να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πλησιάζουμε σε σημεία καμπής χωρίς επιστροφή και χάνουμε και τις τελευταίες ευκαιρίες που υπάρχουν για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την κλιματική κρίση.

Είναι αλήθεια ότι η κλιματική κρίση καλπάζει και πολλές επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι επιταχύνεται. Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη έφτασε τους 1,37°C το 2025 και αυξάνεται με ρυθμό περίπου 0,27°C ανά δεκαετία. Αν συνεχιστούν οι εκπομπές, το όριο των 1,5°C αναμένεται να ξεπεραστεί γύρω στο 2030. Η επιτάχυνση είναι πραγματική. Αυτό που αμφισβητώ είναι το συμπέρασμα ότι υπάρχει μία στιγμή όπου όλα κρίνονται, ένα είδος τελευταίας ευκαιρίας. Στο Waste Side Stories υποστηρίζω ότι η επικέντρωση των συζητήσεων στα «σημεία καμπής» και τις «τελευταίες ευκαιρίες» κάνει συχνά περισσότερο κακό παρά καλό, για πολλούς λόγους.

Τα «σημεία καμπής» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν κρίσιμα όρια πέρα από τα οποία τα φυσικά συστήματα υφίστανται απότομες και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες αλλαγές. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση του όρου στην κλιματική κρίση μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, φόβο και αίσθημα αδυναμίας, καθώς πολλά περιβαλλοντικά φαινόμενα εξελίσσονται σταδιακά και δεν διαθέτουν σαφώς προσδιορισμένα κρίσιμα όρια. Ο παγετώνας Thwaites στην Ανταρκτική κινδυνεύει πράγματι με μη αναστρέψιμη απώλεια μάζας. Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής όμως, που κάποτε θεωρούνταν σημείο καμπής, υποχωρεί σχεδόν γραμμικά, ανάλογα με τη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, η ρητορική περί επικείμενης καταστροφής μπορεί να απομακρύνει την προσοχή από ουσιαστικές κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις, ενισχύοντας την εξάρτηση από δαπανηρές τεχνολογικές λύσεις μεγάλης κλίμακας. Αν βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το «σημείο χωρίς επιστροφή», οι επίμονοι και χρονοβόροι αγώνες μοιάζουν μάταιοι. Έτσι στρώνεται το έδαφος για υπερήρωες τύπου Μασκ και για γιγαντιαίες υπερτεχνολογικές λύσεις, αμφίβολες ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά σίγουρες ως προς την κερδοφορία.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν εξαρτάται από μία μοναδική στιγμή χωρίς επιστροφή, αλλά από τις διαρκείς ανθρώπινες επιλογές και δράσεις. Δεν χρειάζεται να αγνοήσουμε τα υπαρκτά δραματικά σενάρια καταστροφής, χρειάζεται όμως να δώσουμε έμφαση στους μακροπρόθεσμους αγώνες και τη συνεχή συλλογική δράση για μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση: η προστασία των ευάλωτων περιοχών, οι δημόσιες μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση πόρων θέλουν χρόνο και κόπο για να γίνουν βιώσιμες και αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας των κοινωνιών μας.

Η κλιματική κρίση δεν μοιάζει με τον αστεροειδή του Don't Look Up. Μοιάζει περισσότερο με ένα αργό βασανιστήριο υπερθέρμανσης: άλλοι καίγονται, άλλοι τσουρουφλίζονται, και άλλοι συνεχίζουν να πίνουν τα ποτά τους σε ιδιωτικά καταφύγια. Γι' αυτό προτιμώ τη μεταφορά της διαρκούς ολίσθησης: δεν υπάρχει σημείο όπου όλα χάνονται, ούτε σημείο όπου όλοι σώζονται. Κάθε πραγματική δράση μετράει, φρενάρει ή επιταχύνει και το ερώτημα είναι πάντα ποιος σηκώνει το βάρος της υλοποίησης και ποιος επωμίζεται τα σχετικά κόστη.

Αργή ελπίδα

Νομίζω ότι είναι πολύτιμη η έννοια της «αργής ελπίδας» (slow hope) που προτείνει ο περιβαλλοντικός ιστορικός Christof Mauch. Ο Mauch αφηγείται τη συνάντησή του με τον Tsai Jen-Hui, καθηγητή αρχιτεκτονικής στην Ταϊπέι. Επί δεκαετίες, ο Tsai γκρέμιζε τείχη, φύτευε δέντρα και έφτιαχνε ρυάκια με ανακυκλωμένο νερό, και μετέτρεψε το πανεπιστήμιό του σε οικολογικό campus. Κι όμως, μιλούσε μόνο για τις αποτυχίες του, για τα σχέδια που απορρίφθηκαν και τα δέντρα που κόπηκαν. Δεν έβλεπε τι είχε πετύχει.

Κάτι αντίστοιχο παθαίνουμε κι εμείς με τις ετήσιες συναντήσεις για το κλίμα. Κοιτάμε μόνο το εκθεσιακό κέντρο και δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα στον κόσμο, τις εκατοντάδες μικρές και συχνά κερδισμένες μάχες που δεν γίνονται πρωτοσέλιδα αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε γειτονιές, δήμους και οικοσυστήματα.

Ο Mauch αντιπαραθέτει την αργή ελπίδα στην «αργή βία» (slow violence) της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως την ονόμασε ο Rob Nixon: την περιβαλλοντική ζημιά που συσσωρεύεται σιωπηλά και μακρόχρονα, μακριά από τις κάμερες. Η ελπίδα αυτή είναι αργή, γιατί ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου και περνάει μέσα από ήττες. Και δεν περιμένει κανέναν από μηχανής θεό να δώσει λύση, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι τεχνολογικό αλλά βαθιά πολιτικό πρόβλημα. Όπως έγραφε ο Ernst Bloch, η πιο τραγική απώλεια είναι η απώλεια της ικανότητας να φανταστούμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς.

Τέτοιες μάχες δίνονται παντού. Στην Αυστραλία, τη συνδιοργανώτρια της COP31, κάτοικοι της Upper Hunter νίκησαν τον Οκτώβριο την MACH Energy στο Ανώτατο Δικαστήριο: η άδεια επέκτασης του ανθρακωρυχείου Mount Pleasant κρίθηκε άκυρη, γιατί η αρμόδια επιτροπή δεν εξέτασε όρους για τον περιορισμό όλων των εκπομπών, ακόμη κι εκείνων από τον άνθρακα που καίγεται στο εξωτερικό. Στον Ειρηνικό, φοιτητές νομικής ξεκίνησαν την καμπάνια που κατέληξε στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τις κλιματικές υποχρεώσεις των κρατών. Σήμερα την επικαλούνται ήδη εθνικά δικαστήρια, όπως στην υπόθεση των κατοίκων του Bonaire στην Ολλανδία. Στην Κολομβία, μετά από τρεις δεκαετίες αγώνα, οι ανακυκλωτές αναγνωρίστηκαν φέτος με διάταγμα ως εργαζόμενοι με δικαίωμα σε υγεία, σύνταξη και ασφάλιση.

Βεβαίως υπάρχουν και πολλές μάχες που χάνονται. Αυτό όμως δεν αλλάζει ότι οι μόνες σίγουρα χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δίνονται. Και η αργή ελπίδα δεν σημαίνει αναμονή. Σημαίνει συσσώρευση. Οι μικρές νίκες μετράνε όταν γίνονται δίκαιο, θεσμοί και όταν αλλάζουν τους συσχετισμούς δύναμης. Σε αντίθεση με τις περισσότερες «λύσεις» της αγοράς, αυτές οι μάχες δεν παράγουν σφουγγαρίστρες αλλά προσπαθούν να κλείσουν τη βρύση, αλλάζοντας το ποιος αποφασίζει και ποιος πληρώνει.

Του χρόνου, λίγοι θα θυμούνται τι αποφασίστηκε στην Αττάλεια. Οι αποφάσεις στην Upper Hunter και στο Καχραμάνμαράς θα παραμένουν. Γι’ αυτό ο κόσμος πρέπει και μπορεί να μαθαίνει και να καταγράφει τις πολλές μικρές νίκες με την ίδια σοβαρότητα που καταγράφουμε τις αποτυχίες των μεγάλων διασκέψεων. Και κυρίως να κοιτάζει γύρω του και να αναρωτιέται ποιες είναι οι δικές μας μικρές μάχες, ποιοι τις δίνουν και ποιοι στέκονται δίπλα και απέναντί τους.

(Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι σύμβουλος κυκλικής οικονομίας και συγγραφέας. Τα βιβλία του «Waste Side Stories Απόβλητοι – Απόβλητα και Μεταβολικά Ρήγματα» και «Τεχνητή Νοημοσύνη – Άνθρωπος, Φύση, Μηχανές» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Τόπος)