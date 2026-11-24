Το αλεξανδρινό θεωρείται το φυτό των Χριστουγέννων και χαρίζει μία διαφορετική ατμόσφαιρα στην εορταστική διακόσμηση.

Το αλεξανδρινό αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά των Χριστουγέννων, καθώς προσδίδει ιδιαίτερο χρώμα στον ήδη εορταστικό στολισμό του σπιτιού σας.

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του, κερδίζει το βλέμμα μέσα στο χώρο, ενώ πλέον κυκλοφορούν στο εμπόριο και άλλες ποικιλίες. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο λουλούδι, το οποίο χρειάζεται και ιδιαίτερη μεταχείριση για να παραμείνει ζωντανό για περισσότερο καιρό.

Το μυστικό, όμως, δεν κρύβεται μόνο στη φροντίδα του από τη στιγμή που θα το τοποθετήσετε στον χώρο σας, αλλά ξεκινά από την στιγμή που θα το επιλέξετε από το κατάστημα.

Πώς να διατηρήσετε το αλεξανδρινό σας;

Πρόκειται για ένα φυτό, ιδιαίτερα ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα αγαπά το φως.

Η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και μακροπρόθεσμα.

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Για να επιλέξετε το κατάλληλο αλεξανδρινό για εσάς, θα πρέπει να εστιάσετε στο φύλλωμά του. Αυτό, θα πρέπει να είναι «ζωηρό», ενώ τα πέταλα θα πρέπει να διατηρούν το κόκκινο χρώμα τους και να μην διακρίνονται αποχρωματισμοί του κίτρινου.

Εξίσου σημαντικό είναι και το χώμα που υπάρχει στη γλάστρα. Αυτό, θα πρέπει να παραμένει νωπό, αλλά όχι υπερβολικά υγρό.

Όταν μάλιστα, θα φτάσετε στο ταμείο για να το πάρετε στο σπίτι σας, θα πρέπει να το τυλίξετε με αρκετές στρώσεις χαρτιού, έτσι ώστε το φυτό να μην επηρεαστεί από τις αλλαγές στις θερμοκρασίες.

Πού να το τοποθετήσετε στο σπίτι σας

Η θέση του αλεξανδρινού μέσα στο σπίτι έχει καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση του φυτού και τη μακροζωία του.

Το συγκεκριμένο φυτό χρειάζεται αρκετό φως και ζεστές θερμοκρασίες, καθώς η προέλευσή του από το Μεξικό, το κάνει να αναζητά πιο θερμά σημεία στο σπίτι σας.

Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να το τοποθετήσετε κοντά σε παράθυρο, με την προϋπόθεση να μην το επηρεάζουν ψυχρά ρεύματα του αέρα.

Παράλληλα, δώστε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το αλεξανδρινό δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε σώματα θερμότητας, ενώ σκοπός είναι να διατηρήσετε την άρτια ισορροπία μεταξύ του φυσικού φωτός και της σταθερής θερμοκρασίας.

Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πότισμα του αλεξανδρινού σας.

Η υπερβολική υγρασία δεν βοηθάει τις ρίζες του φυτού ώστε να αναπτυχθούν σωστά, ενώ το υπερβολικό πότισμα μπορεί να οδηγήσει στον σταδιακό μαρασμό του φυτού.

Το αλεξανδρινό χρειάζεται πότισμα μόνο επιφανειακά στο χώμα, με ένα ή δύο ποτίσματα την εβδομάδα να είναι αρκετά ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί σωστά, χωρίς να χάσει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του.