Το έντονο καιρικό φαινόμενο ανέδειξε το πρόβλημα σχετικά με το γεγονός ότι η πρόσβαση στα μετρητά δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν με ποιον τρόπο θα μπορούν να πληρώσουν ώστε να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή.

Τον Αύγουστο του 2026, μία έντονη καταιγίδα προκάλεσε έντονα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Λετονίας, με αποτέλεσμα ένα στα πέντε ΑΤΜ να παραμείνει εκτός λειτουργίας. Το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο, ήταν εκείνο που έφερε στο επίκεντρο των συζητήσεων τα μετρητά.

Ουσιαστικά, το ερώτημα που δημιουργείται είναι το τι γίνεται όταν η πρόσβαση στα μετρητά είναι περιορισμένη;

Σύμφωνα λοιπόν, με το cashessentials.org, οι ψηφιακές συναλλαγές κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ωστόσο, τα μετρητά διασφαλίζουν, πέρα από την ιδιωτικότητα, την δυνατότητα των πολιτών να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες χωρίς να εξαρτώνται απαραίτητα από τη ηλεκτρονικά μέσα.

Έτσι, γίνεται σαφές ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία επιλογής. Δηλαδή, να μπορούν να διαλέξουν αν θα ολοκληρώσουν μία συναλλαγή χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα ή παραδοσιακά χρήματα.

Αυτή η δυνατότητα, ωστόσο, παραμένει ενεργή εφόσον τα μετρητά παραμένουν προσβάσιμα και γίνονται αποδεκτά από τις επιχειρήσεις.

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Γιατί έχουν σημασία τα μετρητά;

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη Λετονία το ποσοστό όσων πραγματοποιούν συναλλαγές με μετρητά έχει μειωθεί στο 19%, τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με το 42% που ήταν το Φεβρουάριο του 2017.

Παράλληλα, το δίκτυο των ΑΤΜ έχει περιοριστεί σε 869 τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, έναντι των 915 το 2019.

Γίνεται κατανοητό ότι η μείωση των συναλλαγών με μετρητά έχει οδηγήσει στην εμπορική αποδυνάμωση των απαραίτητων υποδομών για τις αναλήψεις (ΑΤΜ).

Ωστόσο, η διασφάλιση της πρόσβασης σε μετρητά δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τον όγκο των συναλλαγών ή από την εμπορική βιωσιμότητα των υποδομών, καθώς πρόκειται για βασική υπηρεσία που πρέπει να μείνει διαθέσιμη για τους πολίτες.

Με γνώμονα αυτό, το 2021, η Λετονία, προχώρησε στη λήψη συμφωνία με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, με στόχο τη διατήρηση της πρόσβασης σε μετρητά.

Από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, οι μεγαλύτερες τράπεζες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν τον αριθμό των ΑΤΜ, την κάλυψη του δικτύου, το ωράριο και την αξιοπιστία των μηχανημάτων.

Η σημασία της γεωγραφικής κάλυψης

Η γεωγραφική κατανομή των ΑΤΜ αποτελεί εξίσου σημαντική παράμετρο με τον συνολικό αριθμό αυτών.

Ουσιαστικά, στις αστικές περιοχές η ύπαρξη περισσότερων μηχανημάτων σε πιο κοντινές αποστάσεις περιορίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατάργηση ενός από αυτά.

Αντίθετα, σε αγροτικές περιοχές η απώλεια ακόμη και ενός ΑΤΜ μπορεί να δυσχεράνει σημαντικά την κατάσταση.

Μάλιστα, η ύπαρξη ΑΤΜ σε κοντινή απόσταση δεν συνεπάγεται και με τη δυνατότητα χρήσης αυτών σε έκτακτες ανάγκες, όπως η μειωμένη ηλεκτροδότηση.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, η Λετονία θέσπισε ειδικό πλαίσιο για την διατήρηση σημαντικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις απειλής για την εθνική ασφάλεια.

Έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, προβλέπεται ειδικό δίκτυο 109 ΑΤΜ, με κριτήρια επιλογής τη γεωγραφική θέση και την πληθυσμιακή κάλυψη. Οι τράπεζες υποχρεούνται να διαθέτουν μετρητά για αναλήψεις έως και 500 ευρώ ανά πελάτη ημερησίως, καθώς και την προσβασιμότητα στα συγκεκριμένα ΑΤΜ για τουλάχιστον 14 ώρες την ημέρα.

Παράλληλα, απαιτείται η πρόβλεψη εναλλακτικών πηγών ηλεκτροδότησης, επικοινωνίας, συντήρησης και ανεφοδιασμού των ΑΤΜ.

Από την πλευρά του, οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν ένα σημαντικό χρηματικό σε μετρητά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Αντίστοιχα, η διατήρηση της πρόσβασης στα μετρητά προϋποθέτει και τη συνέχιση της χρήσης αυτών στην καθημερινότητα. Παρά το γεγονός ότι οι ψηφιακές συναλλαγές καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό, οι καταναλωτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των μετρητών.