Propatria: το μόρφωμα που αυτοπροβάλλεται ως αθλητικός θεσμός.

«Άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες» το σπαρτιατικό απόφθεγμα που κατέγραψε ο Πλούταρχος στο έργο του «Λυκούργος» είναι το μότο του Propatria.

Η φράση σημαίνει: «Εμείς όμως θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας» και χρησιμοποιείται από μέλη της προφανώς καταχράστηκα στην προκειμένη περίπτωση. Και φυσικά καρπώνεται όποια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, ως μία απέλπιδα προσπάθεια να πείσει ότι τα μέλη της είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες, και κυρίως να προσηλυτίσει– κατά προτίμηση νεαρά, πιο ευάλωτα, άτομα - ιδανικά για τάγματα εφόδου.

Τι είναι το Propatria και γιατί τόσος ντόρος

Το Propatria ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, από δύο ακροδεξιούς. Ο ένας από αυτούς ο 22χρονος, αφού κρύφτηκε για ένα 24ωρο εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αρχές, λέγοντας ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε πρώτος και θα του κάνει μήνυση. Ο άλλος δράστης, ο 18χρονος, συνεχίζει να παραμένει άφαντος.

Κάπως έτσι εμφανίστηκε ξανά το Propatria, καθώς οι δύο δράστες είναι υπέρμαχοι των ιδεών του. Ξεκίνησε το 2014 από εθνικιστές αθλητές πολεμικών τεχνών και γρήγορα ανέπτυξε σχέσεις με άλλες ακροδεξιές αθλητικές ομάδες - φυτώρια νεοναζί. Ανάμεσά τους οι White Rex στη Ρωσία, οι Greifvogel Wear στη Γερμανία και οι Pride France στη Γαλλία. Το 2016, κλήθηκε από την καταδικασμένη ως εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, για να περιφρουρήσει τη Στέγη Ελλήνων Αστέγων, στο Βοτανικό. Μετά τις εκλογές του 2019 όμως και με τη Χρυσή Αυγή εκτός Βουλής, τα μέλη του Propatria είδαν πως ίσως να υπάρχει χώρος και για αυτούς στην πολιτική: «Ο κόσμος γενικά ξεχνάει. Το θέμα είναι πως εμείς σαν νεότεροι και σαν νέοι εθνικιστές, είναι το πως θα τους τα υπενθυμίσουμε όλα αυτά» είχε πει τότε μέλος της οργάνωσης.

Το Propatria, κατά τους ίδιους τους δημιουργούς του πάντα - παραθέτουμε αυτούσια με την δική τους ορθογραφία - έγραφαν στη σελίδα τους το 2015: «Το τελευταίο διάστημα πολλίς λόγος έγινε για το τι είναι το Propatria και μετα από τα τα γεγονότα τα οποία επιχειρήθηκαν να χρεωθούν σε εμάς και μετα οποία δεν είχαμε καμία σχέση, οφείλουμε να απαντήσουμε τι είναι και τι δεν είναι το Propatria. Το Propatria δεν είναι μια πολιτική οργάνωση. Ηταν, είναι και θα παραμείνει ένας αθλητικός θεσμός με την ονομασία Propatriafest και με μοναδικό σκοπό την διάδωση αυτού του τρόπου ζωής και σκέψης, ετσι όπως ξεκίνησε ετσι και συνεχίζει. Με αφωσίωση και επικεντρο αυτά τις ολοήμερες αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν κάτι το καινούργιο για την Ελλαδα και τον πατριωτικό και εθνικιστικό χώρο και ήταν άκρως επιτυχημένες».

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Κατά τους δημιουργούς του πάντα πρόκειται για μία κοινότητα που «οικοδομώντας κάστρα» όπως αναφέρουν πολλάκις σε αναρτήσεις τους κυρίως στο Telegram, διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες, πεζοπορίες και ιδεολογικές συζητήσεις στη φύση συνήθως με διήμερα κατασκηνώσεων.

{https://x.com/PropatriaH/status/2106705055558582590}

{https://x.com/PropatriaH/status/2003421768145617286}

Αυτός ως κάλυψη γιατί μια απλή (όχι καλύτερη, όχι πιο προσεκτική) ματιά το Propatria είναι μία νεοναζιστική οργάνωση με έντονη δράση και όχι μόνο στη φύση. Το ίδιο το Propatria δεν κρύβεται. Είναι ενεργό στα social και αρκετά ενεργό με φυσική παρουσία σε διάφορες γειτονιές της Αττικής.

«Ο εθνικισμός είναι μια κοσμοθεωρία που υπερβαίνει την καθ’ ημάς πολιτική που εγκλωβίζεται σε μια γήινη πραγματικότητα. Ο εθνικισμός επιθυμεί την επανάσταση των ψυχών. Ένας εθνικιστής που αντιλαμβάνεται τη σήψη του Σύγχρονου Κόσμου δεν ευελπιστεί σε κόμματα και σωτήρες διότι κατανοεί πως η εποχή δεν μπορεί να γεννήσει ευγενή ιδανικά αλλά και άτομα που θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες: οι εκλογές δεν σχεδιάστηκαν για να σώσουν την κοινωνία, αλλά για να διασώσουν και να συντηρούν ένα εξαιρετικά δυσλειτουργικό σύστημα. Για να βολεύουν καταστάσεις και να τακτοποιούν "ημέτερους" υπηρετώντας τις παγκοσμιοποιημένες ελίτ» αναφέρουν οι υπέρμαχοι της κατά τ’ άλλα κοινότητας που κάνει αθώες εξορμήσεις στη φύση ποζάροντας με την ελληνική σημαία =από τη Δίρφη μέχρι τον Κιθαιρώνα.

Η ομάδα κάνει και διεθνείς …. εμφανίσεις σε Πορτογαλία, Ρώμη, Στοκχόλμη ενώ κατά καιρούς μέλη της ρίχνονται στη φωτιά ως εθελοντές, όπως το έκαναν στις πυρκαγιές της Αττικής, αλλά συγκεντρώνουν και «τρόφιμα, νερά και είδη υγιεινής» που στη συνέχεια παραδίδουν στον Ερυθρό Σταυρό ώστε να μοιραστούν στους πυρόπληκτους της Αττικής.

Γιατί κάπως έτσι με αυτό το κοινωνικό πρόσωπο της προσφοράς μπορούν φαινομενικά αθώα να παρεισφρήσουν όλο και πιο αθόρυβα.

«Γίνε δυνατός ή συνθλίψου από την αδυναμία. Οι πολιτισμοί δεν καταρρέουν μόνο από τον εξωτερικό εχθρό, κυρίως καταρρέουν εκ των έσω» γράφουν τα μέλη της σε άλλη τους ανάρτηση.

«Έχουμε απαλλαγεί από τη δύναμη, τη σωματική και πνευματική καταπόνηση, τη δράση και τον θυσιαστικό χαρακτήρα. Όλα αυτά ο σύγχρονος κόσμος τα έχει αντικαταστήσει με αδυναμία, χαλάρωση και υλισμό, σώματα αποσυντίθενται και για χάρη της προόδου, αυτό έχει κανονικοποιηθει. Αλλά η φύση θυμάται, όμως μαζί με τη φύση θυμάται και το σώμα. Η δύναμη δεν είναι προαιρετική, είναι απαραίτητη. Και όσοι την αγνοούν πληρώνουν το τίμημα: παχυσαρκία, ασθένεια, κατάθλιψη, πρόωρος θάνατος. Είμαστε η αντίδραση. Μια αντίθετη δύναμη. Άνδρες και γυναίκες που επιλέγουν τον πόνο αντί της παθητικότητας. Που ξυπνούν πριν τον ήλιο, που προπονούνται όταν πονάει, που χτίζουν σώματα, που φέρουν ευθύνη. Για τον εαυτό τους, για την κοινότητα τους, για τις οικογένειές τους. Για κάτι μεγαλύτερο από αισθητική, ντοπαμίνη και τεστοστερόνη. Ενάντια στην αδυναμία, ενάντια στη νοσηρότητα, στην παρακμή που παρελαύνει ως σύγχρονη ζωή» αναφέρουν.

Το Propatria λανσάρεται ως μία βάση για ανταλλαγή ιδεών «Σκοπός κάθε κατασκηνώσεως είναι η ενδυνάμωση του σώματος και του μυαλού!» αναφέρουν ποζάροντας στα social media, ενώ έχουν (ή είχαν τουλάχιστον στο παρελθόν) και δανειστική βιβλιοθήκη «για μικρά ελληνόπουλα».

Από την άλλη ζητούν - συχνά πυκνά - «Λευτεριά στους Εθνικιστές. Λευτεριά στα αδέρφια μας. Λευτεριά στους συναγωνιστές μας. Λευτεριά στην ΕΝΕΘ!» και δίνουν ραντεβού στους δρόμους και στα δικαστήρια καθώς μέλη τους κατηγορούνται κατά καιρούς για επιθέσεις, ανάλογες αυτής της Ελευσίνας.

Παράδειγμα το κάλεσμα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη:

«Συναγωνιστές,

Μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Οι δύο προφυλακισμένοι συναγωνιστές μας από την ΕΝΕΘ αποφυλακίστηκαν, καθώς και οι 13 κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι μέχρι την έναρξη του Εφετείου, παρά τις ποινές που τους επιβλήθηκαν. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει. Η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και στο Εφετείο υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθούν εκ νέου ποινές φυλάκισης σε αυτούς και στους υπόλοιπους 11 συγκατηγορούμενους συναγωνιστές μας της ΕΝΕΘ. Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Μπορείτε να φυλακίσετε τον άνθρωπο, αλλά όχι την Ιδέα. Η πίστη μας παραμένει ακλόνητη. Θα νικήσουμε και στα δικαστήρια και στους δρόμους».

Τα μέλη του Propatria, αναφέρουν όπως ειπώθηκε και παραπάνω ότι (με την δική τους ορθογραφία ξανά) «δεν είναι μια πολιτική οργάνωση. Ηταν, είναι και θα παραμείνει ένας αθλητικός θεσμός με την ονομασία Propatriafest και με μοναδικό σκοπό την διάδωση αυτού του τρόπου ζωής και σκέψης, ετσι όπως ξεκίνησε ετσι και συνεχίζει».

Μία απλή (ούτε καν δεύτερη ξανά) ματιά στα social της ομάδας ωστόσο σε μεταφέρει εύκολα στην «αυτόνομη εθνικιστική νεολαία της Αθήνας» άρρηκτα συνδεδεμένη με το Propatria.

Ακόμα και στο ποιοι είναι (με ένα ελαφρύ rewritting): «Σκοπός μας είναι η διάδοση της εθνικιστικής ιδέας στην κοινωνία, μέσα από ένα δημιουργικό κίνημα, εμπνευσμένο από την ιστορία, τις αξίες και τους αγώνες των προγόνων μας. Με σεβασμό απέναντι στο παρελθόν, τιμούμε τους Ήρωες του Έθνους μας όπως τους αρμόζει, αναδεικνύοντας τις αξίες της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Με βασικά μας στοιχεία τον κοινοτισμό και τον ακτιβισμό επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα ενότητας και αξιοπρέπειας. Να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που θα αναγνωρίζει την αξία της ταυτότητάς της με πίστη προς τη διαχρονική αξία του Έθνους».

{https://www.instagram.com/p/DeOgqBssLOR/}

Καταλήγοντας δε, στην ταυτότητα της πλούσιας και συχνά ενημερωμένης σελίδας γράφουν: «Πάντα παρόντες για την υπεράσπιση της μνήμης των συναγωνιστών μας Γιώργου Φουντούλη-Μανώλη Καπελώνη, που δολοφονήθηκαν άνανδρα την 1η Νοεμβρίου 2013 κάτω από τα γραφεία της Χ. Αυγής στο Ν. Ηράκλειο».

Και όλα αυτά λίγες μόνο μέρες μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη – με όλον τον μιντιακό πανικό που έσπευσε να τον απαθανατίσει – αλλά και τις συζητήσεις επί συζητήσεων για τη δημιουργία ή όχι κόμματος από πλευράς του.

Υ.Γ.: Μήπως η εφαρμογή του «no news, good news» στην περίπτωση όλων αυτών των μορφωμάτων να είναι η λύση; Γιατί κατά τον Μένανδρο «το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού».





