Μέσα στα σκοτάδια, σαν τους αρουραίους που βγαίνουν από τους υπονόμους, φασιστοειδή βεβήλωσαν χτες βράδυ το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, αναφέρει η ΚΚΕ- ΚΝΕ Κερατσινίου σε ανακοίνωσή της.

Νεοναζί βανλδάλισαν το βράδυ της Πέμπτης το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη κατακραυγή από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ενημερώθηκε το πρωί της Παρασκευής για τον βανδαλισμό στο μνημείο επί της οδού Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Πέμπτης άγνωστοι Νεοναζί έγραψαν με κόκκινο σπρέι κέλτικο σταυρό στο μνημείο που έχει στηθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα. Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται διεθνώς από ακροδεξιές, νεοναζιστικές και νεοφασιστικές ομάδες, ενώ στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με τη Χρυσή Αυγή και άλλε ακροδεξιές οργανώσεις.

Πλέον το μνημείο έχει καθαριστεί από ακτιβιστές του ΚΚΕ αλλά ακόμα διακρίνονται ίχνη από την κόκκινη μπογιά. Σύμφωνα με την αστυνομία οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο βανδαλισμός του μνημείου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστων για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

{https://x.com/_Citoyen_Alexis/status/2121241539426893847}

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Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας»: Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο

Σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» ανέφερε χαρακτηριστικά «Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του Παύλου μέσα στη νύχτα» και με κεφαλαία γράμματα πρόσθεσε «ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΩ! ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ! Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ, ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ!».

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Νέα Αριστερά: Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιοί ξανασηκώνουν κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Νέα Αριστερά η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως «Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Πέμπτης το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, βάφοντας πάνω του δύο «στόχους», διεθνώς αναγνωρισμένο νεοναζιστικό σύμβολο, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και η Χρυσή Αυγή. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βανδαλιστεί με φασιστικά σύμβολα και η τοιχογραφία του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας.

»Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιοί ξανασηκώνουν κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, επιτιθέμενοι σε μετανάστες και αντιφασίστες» σημειώνει η Νέα Αριστερά. Προσθέτει στη συνέχεια πως επίσης δεν είναι τυχαίο «το ότι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα, σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, που έπεσε νεκρός από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

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»Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική ζωή, ενώ η κυβέρνηση δίνει χώρο στην Ακροδεξιά υιοθετώντας όλο και περισσότερο τη ρητορική και την ατζέντα της». Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «κανένας ακροδεξιός δεν θα ξανακερδίσει χώρο στις γειτονιές μας. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους».

ΚΝΕ Κερτσινίου - Δραπετσώνας: Σαν τους αρουραίους που βγαίνουν από τους υπονόμους...

«Μέσα στα σκοτάδια, σαν τους αρουραίους που βγαίνουν από τους υπονόμους, φασιστοειδή βεβήλωσαν χτες βράδυ το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με φασιστικά σύμβολα. Είναι θρασύδειλοι και πιστά σκυλιά των αφεντικών!» σχολιάζουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις του ΚΚΕ- ΚΝΕ Κερατσινίου Δραπετσώνας.

«Την ίδια ώρα που η πολεμική εμπλοκή της χώρας βαράει κόκκινο, ξεμυτάνε από τις τρύπες τους για να υπηρετήσουν πιστά τα αφεντικά τους, όπως πάντα, και χύνοντας το φασιστικό τους δηλητήριο να τρομοκρατήσουν όποιον σηκώνει κεφάλι και αμφισβητεί αυτό το σάπιο σύστημα. Άλλωστε σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας στάθηκαν είτε δίπλα στον κατακτητή, είτε δίπλα στους ναζί δολοφόνους. Πάντα απέναντι στον λαό και τους αγώνες του. Είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζί!

»Αν νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες θα τρομοκρατήσουν το λαό της περιοχής είναι βαθιά γελασμένοι! Στις εργατογειτονιές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας δεν ξεχνάμε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, τη δολοφονία του Παύλου και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έχουν παίξει οι φασίστες, και πώς να τους αντιμετωπίζουμε, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Στις γειτονιές του Παύλου, οι φασίστες δεν έχουν θέση!Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, οι μαθητές μέσα από τα συμβούλια τους, μπορούν να απομονώσουν τέτοια φαινόμενα και ομάδες όπου τολμούν να σηκώνουν κεφάλι.

»Οι κομμουνιστές θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, όπως κάνουμε πάντα για να δυναμώσει η πάλη απέναντι στον φασισμό και το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει! Ο οργανωμένος λαός θα στείλει ξανά τους φασίστες εκεί που τους αρμόζει, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας!

»Αυτές τις μέρες, που αυτοί και το σινάφι τους θα υμνούν τη χούντα και το φασίστα Παπαδόπουλο, ο λαός και η νεολαία να τιμήσει τον ήρωα λαό που στάθηκε απέναντι τους, συμμετέχοντας στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, δίνοντας μαζικό παρόν την Τρίτη 17 Νοέμβρη στην αντιιμπεριαλιστική πορεία μέχρι την αμερικανική πρεσβεία!»

Νεολαία ΠΑΣΟΚ: Άθλια, θρασύδειλη πράξη μίσους

Κατακραυγή και από τη νεολαία ΠΑΣΟΚ για την φασιστική κίνηση στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Σε ανακοίνωσή της η Νεολαία ΠΑΣΟΚ «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, με ναζιστικά σύμβολα.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως «άθλια, θρασύδειλη πράξη μίσους, που δεν προσβάλλει μόνο τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που δολοφονήθηκε από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αλλά προκαλεί ευθέως τη Δημοκρατία και την κοινωνία».

Προσθέτει ακόμα πως «όσοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία με σβάστικες και σύμβολα τρόμου, ας γνωρίζουν ότι δεν εκφοβίζουν κανέναν μας. Ο φασισμός είναι βία, μισαλλοδοξία και απειλή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και απέναντί του δεν χωρούν ούτε ανοχή ούτε ίσες αποστάσεις.

»Η Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει με αποφασιστικότητα. Ζητάμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών. Η μνήμη του Παύλου Φύσσα είναι οδηγός μας για νέους αγώνες. Δεν θα αφήσουμε τον φασισμό να σηκώσει κεφάλι. Ούτε στο Κερατσίνι, ούτε πουθενά».

Κάλεσμα σε αντιφαστιστική πορεία

Την επίθεση καταδίκασε και η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Κερατσινίου «Άλλος Δρόμος» αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους πως «η Δημοτική Κίνηση Πολιτών - Άλλος Δρόμος καταδικάζει απερίφραστα το βανδαλισμό του μνημείου του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα.Δεν ανεχόμαστε την προσβολή της ιστορικής μας μνήμης και απαιτούμε να τιμωρηθούν οι δράστες. Τα στοχάδια δεν έχουν θέση στα μνημεία και τους τοίχους του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, γειτονιές που αντιμάχονταν ανέκαθεν το φασιστικό μίσος και πλήρωσαν ακριβά για αυτό. Να μην παραχωρηθεί ούτε ένας δρόμος από τις γειτονιές μας σε όσους ονειρεύονται ξανά τάγματα εφόδου στις γειτονιές του Πειραιά».

Την ίδια ώρα αριστερές οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα σε αντιφασιστική συγκέντρωση την Παρασκευή 13/11 στις 20.00 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, με αφορμή τον θρασύδειλο βανδαλισμό του μνημείου από ναζί.

«Οι γειτονιές, μας χωράνε όλους εκτός από τους φασίστες. Δε χωρά κανένας εφησυχασμός και καμιά αναμονή. Φασίστες θα περάσουμε από πάνω σας».

ΠΑΜΕ - Εργατικό Κέντρο Πειραιά: «Φασίστες ρουφιάνοι, εδώ είναι Πειραιάς, της ηλεκτρικής και της Κοκκινιάς!»

«Καταγγέλλουμε την θρασύδειλη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι από φασιστοειδή. Για άλλη μια φορά έδρασαν μέσα στη νύχτα, όπως συνηθίζουν, χύνοντας το ναζιστικό τους δηλητήριο. Οι προσπάθειες τους να τρομοκρατήσουν τον λαό της περιοχής, λίγες μέρες μάλιστα πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, θα πέσουν στο κενό. Τους θυμίζουμε:

«Φασίστες ρουφιάνοι, εδώ είναι Πειραιάς, της ηλεκτρικής και της Κοκκινιάς! Το εργατικό λαϊκό κίνημα και ο λαός της περιοχής έχει πείρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γεμίσουν οι χώροι δουλειάς μας, τα σχολεία μας, οι γειτονιές μας με φασίστες, που το μόνο που κάνουν είναι πλάτες σε κεφάλαιο και εργοδοσία.

»Όσο και να τους ξεπλένει το αστικό πολιτικό σύστημα της χώρας, αποφυλακίζοντας νωρίτερα τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Κασιδιάρη. Αναμασώντας συνεχώς την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και από κυβερνητικά στελέχη, πιστοί στις επιταγές της ΕΕ. Βγάζοντας τους στα κανάλια, παρουσιάζοντας τους τάχα σαν θύματα αγαθοεργιών. Ο λαός και θυμάται και ξέρει πως να τους αντιμετωπίσει. Ξέρουμε καλά τον βρώμικο ρόλο που έπαιζαν μέσα στους χώρους δουλειάς, πως προσπαθούσαν να μαυρίσουν τις συνειδήσεις των παιδιών μέσα στα σχολεία, πως επιτίθονταν μέσα στην νύχτα με τα τάγματα εφόδου σε μετανάστες, πρωτοπόρους αγωνιστές. Θυμόμαστε την δολοφονική επίθεση κατά των μελών του ΠΑΜΕ στον Πειραιά. Θυμόμαστε την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκμάν.

»Είναι γέννημα θρέμμα αυτού του σάπιου και εκμεταλλευτικού συστήματος, ανασύρονται από τον βούρκο όποτε τους έχει ανάγκη για να τρομοκρατήσουν και να αποπροσανατολίσουν την λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Για αυτό και δεν είναι τυχαία η εμφάνιση τους τώρα! Τώρα που οι εργάτες σε όλη την γη διαδήλωσαν στις 30 Οκτώβρη με σύνθημα «δεν δουλεύουμε για τους πολέμους και τα κέρδη τους», δείχνοντας την δύναμη τους. Τώρα που εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές σε πολλές πόλεις του κόσμου κινητοποιούνται ενάντια σε αυτό το σύστημα που δεν τους αφήνει να ανασάνουν.

»Η παρουσία του κόσμου στον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και η μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση στις 17 Νοέμβρη θα είναι άλλη μια απάντηση στα ναζιστικά αποβράσματα και τους υμνητές της Χούντας.Δεν ξεχνάμε! Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε! Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί σε συγκέντρωση τα εργατικά σωματεία, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές, τους μαθητές, όλο τον λαό του Πειραιά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στις 19:00».