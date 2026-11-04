Επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, που χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιοί, καταγγέλλει ότι δέχθηκαν μαθητές και φοιτητές, μέλη της ΚΝΕ, το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της Νεάπολης Ζαρουχλέικων στην Πάτρα.

Επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, που χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιοί, καταγγέλλει ότι δέχθηκαν μαθητές και φοιτητές, μέλη της ΚΝΕ, το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της Νεάπολης Ζαρουχλέικων στηνΠάτρα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, ενώ δύο φοιτητές υπέστησαν σοβαρότερα τραύματα και χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΚΝΕ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν κράνη και σιδερογροθιές, ενώ οι δράστες φέρονται να διατύπωσαν απειλές, κάνοντας αναφορές ακόμη και σε μαχαίρια.

Το χρονικό της επίθεσης στην Πάτρα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μαθήτρια του 8ου Λυκείου Πατρών, η οποία είναι μέλος της ΚΝΕ και της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας.

Η ίδια φέρεται να είχε δεχθεί απειλές και λεκτικές επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες από άτομα που συγκεντρώνονταν σε μικρή πλατεία κοντά στην κατοικία της.

Το βράδυ της Τρίτης, όταν σημειώθηκε νέο περιστατικό, μαθητές και φοιτητές έσπευσαν στο πλευρό της, προκειμένου να ζητήσουν να σταματήσουν οι προκλήσεις και οι απειλές. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολυμελή ομάδα ατόμων, η οποία τους επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα.

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Δύο φοιτητές με κατάγματα – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετοί φοιτητές, με δύο εξ αυτών να φέρουν πιο σοβαρά τραύματα. Ειδικότερα, ο ένας υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο, ενώ ο δεύτερος κάταγμα στη μύτη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρέμειναν στο νοσοκομείο έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αποχώρηση των φερόμενων δραστών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αποχώρησαν οι φερόμενοι ως δράστες από το σημείο. Όπως μεταδίδεται, ορισμένοι από αυτούς έφτασαν στην περιοχή με αυτοκίνητα και εγκατέλειψαν το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η καταγγελλόμενη επίθεση φέρεται να συνδέεται με προηγούμενες απειλές σε βάρος μαθήτριας, ενώ στο περιστατικό τραυματίστηκαν νέοι άνθρωποι.