Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, στη Βρετανία, όταν ομάδα αγνώστων εισέβαλε σε πάρτι για το Halloween και επιτέθηκε με μαχαίρια σε νεαρούς που βρίσκονταν στο σημείο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε έφηβοι, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, με τις αστυνομικές Αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Chandler's Ford, κοντά στο Eastleigh, στην κομητεία του Hampshire, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, τα πέντε θύματα είναι αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών. Συγκεκριμένα, τρεις από τους τραυματίες είναι 16 ετών και δύο είναι 17 ετών.

Άγνωστη ομάδα εισέβαλε στο πάρτι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο λίγο μετά τις 22:30, έπειτα από αναφορές για επίθεση σε κατοικία της οδού Park Road, όπου πραγματοποιούνταν η γιορτή του Halloween.

Όπως προέκυψε από τις αρχικές έρευνες, μια ομάδα αγνώστων κατάφερε να εισέλθει στον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το πάρτι. Λίγο αργότερα ακολούθησε η αιματηρή επίθεση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των πέντε ανηλίκων.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και διασώστες, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο αεροδιακομιδής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αποκλεισμένη η περιοχή – Αναζητούνται οι δράστες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή και την Κυριακή, πραγματοποιώντας έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Οι δρόμοι Park Road και Valley Road αποκλείστηκαν, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να εξεταστούν πιθανά αποδεικτικά ευρήματα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν στο πάρτι, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, κινητά τηλέφωνα, κάμερες οχημάτων και συστήματα καταγραφής εικόνας από κατοικίες της ευρύτερης περιοχής.

Η επικεφαλής της έρευνας, Elizabeth Pirie, απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η παραμικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ταυτοποίηση των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.