​Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις δέκα το πρωί οι πέντε συλληφθέντες για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις, εκβιάσεις και επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για υπόθεση την οποία εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

​Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο, δίνοντας εντολές και κατευθύνοντας τις επιθέσεις μέσα από τη φυλακή μέσω δύο άλλων κρατουμένων (27 και 23 ετών).

Ποιες επιθέσεις είχαν κάνει

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Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι νεαροί αναλάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών, τη χαρτογράφηση των στόχων και την εκτέλεση των χτυπημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

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