Πληθώρα φορολογικών, τελωνειακών, και όχι μόνο, παραβάσεων εντόπισε επιχείρηση της ΑΑΔΕ.

Εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, που φέρεται να συνδέεται με λαθρεμπόριο καυσίμων, αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων, αποκάλυψε συντονισμένη επιχείρηση της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, ο οποίος λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για την κάλυψη παράνομων συναλλαγών.

Η έφοδος των μικτών ελεγκτικών κλιμακίων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διασταυρώσεις στοιχείων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα βυτιοφόρα υγραερίου, καθώς και συνολικά 9.100 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης. Παράλληλα, οι ελεγκτές ανακάλυψαν 11 παραποιημένα οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά, επαγγελματικά van και επιβατικά αυτοκίνητα.

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Στον ίδιο χώρο βρέθηκε μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως περονοφόρο όχημα και παλετοφόρο, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά και διαχείριση εμπορευμάτων.

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εντοπισμό 112 φιαλών λαθραίας βότκας, καθώς και ενός ταινιόδρομου που συνδέεται με λαθραία τσιγάρα. Ακόμη πιο σοβαρό χαρακτήρα προσέδωσε στην υπόθεση η ανακάλυψη οπλισμού, καθώς κατασχέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών και 89 φυσίγγια.

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Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης σοβαρές τελωνειακές και φορολογικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων η μη καταχώριση οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, οι συγκεκριμένες παραβάσεις συνδέονται με απόκρυψη συναλλαγών και απώλεια δημοσίων εσόδων, ενώ εξετάζεται το πραγματικό εύρος της δραστηριότητας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν επιπλέον διασυνδέσεις, καθώς και να προσδιορίσουν το ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών.