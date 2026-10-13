Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο από τον «Ριζοσπάστη», σε επιμέλεια Σταύρου Ξενικουδάκη και με πηγές spacex,reuters,army.mil.

Πριν λίγες μέρες ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής διοίκησης, που θα είναι αφιερωμένη στην κατασκευή και την παροχή αυτόνομων και ρομποτικών δυνατοτήτων σε όλο τον αμερικανικό στρατό. Η διοίκηση, για την οποία ο Χέγκσεθ είπε ότι θα ονομαστεί «Διοίκηση Αυτόνομου Πολέμου», αποτελεί μέρος της προσπάθειας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού να προσαρμοστεί στα ταχέως μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολέμου, παρατηρώντας τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο με την ευρεία και καθοριστική χρήση δρόνων (drones) και ταυτόχρονα τις στρατιωτικές εφαρμογές της προόδου της Κίνας στη ρομποτική και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Τώρα, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των δύο πλευρών για την πρωτοκαθεδρία, οι ΗΠΑ, πέρα από την παραδοχή της τοποθέτησης αμερικανικών όπλων στο Διάστημα, ανακοινώνουν ότι θα χρησιμοποιούν ευρέως αυτόνομα οπλικά συστήματα, δηλαδή συστήματα όπου δεν θα δίνει κάποιος άνθρωπος την εντολή θανάτωσης των ανθρώπων αντιπάλων, αλλά θα το αποφασίζουν αυτόνομα με χρήση ΤΝ. Το τανκ δεν θα το οδηγεί πια άνθρωπος, το αεροπλάνο δεν θα το οδηγεί πια πιλότος, όπως συμβαίνει με τα σημερινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper κλπ.

Διοικήσεις

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει επί του παρόντος 11 μάχιμες διοικήσεις για περιοχές και συγκεκριμένα καθήκοντα. Η δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής διοίκησης δεν είναι συνηθισμένο και συχνό φαινόμενο. Η τελευταία ήταν η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ το 2019 - και η κίνηση αντανακλά την προσπάθεια του Πενταγώνου να μεταβεί από δαπανηρές πλατφόρμες συμβατικών όπλων σε φτηνότερα αυτόνομα συστήματα με ΤΝ, που έχουν αποδειχθεί αποφασιστικά στις πρόσφατες συγκρούσεις. Μιλώντας μπροστά σε εκατοντάδες κατώτερους αξιωματικούς και στρατευμένο προσωπικό στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθ είπε ότι η διοίκηση θα διοικείται από αξιωματικό τεσσάρων αστέρων.

«Ο ρυθμός του πολέμου αλλάζει ταχύτερα από τη διαδικασία για να τον υποστηρίξουμε», είπε ο Χέγκσεθ στην καθιερωμένη στις ΗΠΑ ετήσια ομιλία του υπουργού Αμυνας, νυν Πολέμου, που ονομάζεται «Κατάσταση της Δύναμης». «Η δυνατότητα φτηνής υπολογιστικής, η υπερευφυΐα και η προηγμένη εμπορική κατασκευή επέτρεψαν τον πολλαπλασιασμό των χτυπημάτων χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ειδικοί έχουν εκφράσει φόβους για το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης ΤΝ και τεχνολογικών αντιπαλοτήτων που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τους κινδύνους σε όλο το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας. Η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι οι δύο βασικοί μοχλοί της ανάπτυξης αιχμής της ΤΝ και της παγκόσμιας υιοθέτησής της, με τις ΗΠΑ να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα στην ΤΝ και την Κίνα ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη ρομποτική. Εμπειρογνώμονες ασφαλείας και από τις δύο χώρες έχουν ζητήσει προστατευτικά μέτρα και οικοδόμηση συναίνεσης σχετικά με την ΤΝ σε στρατιωτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων. Κάτι τέτοιο παραμένει στο πεδίο των ευσεβών πόθων ή της προσπάθειας αποπροσανατολισμού και διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας των αντιπαρατιθέμενων πλευρών, καθώς, όπως αποδεικνύεται από τις παρελάσεις ρομποτικών όπλων στην Κίνα και τις δημόσιες πια παραδοχές των ΗΠΑ, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα προχωρούν με ταχύτητα την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις πιο τρομακτικές εφαρμογές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται εδώ και καιρό στον τεράστιο στρατιωτικό τους προϋπολογισμό για να κατασκευάσουν και να αναπτύξουν μερικά από τα πιο ακριβά οπλικά συστήματα στον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση στο Πεντάγωνο ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. «Σήμερα χρειαζόμαστε και την ποιότητα και την ποσότητα», είπε ο Χέγκσεθ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δρόνοι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε πόλεμο δρόνων, που όμως ακόμη έχουν στόχο που προκαθορίζεται από ανθρώπους, δεν πετάνε και σκοτώνουν αυτόνομα κατά βούληση. Αυτό που ξεκίνησε ως μια σύγκρουση στην οποία κυριαρχούσαν τα τανκς και το πυροβολικό έχει γίνει όλο και περισσότερο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ευθύνονται για το 70% περίπου των ρωσικών απωλειών, επιτρέποντας την πραγματοποίηση χτυπημάτων από απόσταση και μειώνοντας τον κίνδυνο για τους πιλότους και τα πληρώματα αεροσκαφών. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δούλευε αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια, έχοντας δημιουργήσει και μια ειδική ομάδα με την ονομασία Joint Interagency Task Force 401, που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των drones.

Σε υπόμνημα που υπέγραψε δύο μέρες μετά τις δηλώσεις Χέγκσεθ, ο υφυπουργός Πολέμου αρμόδιος για τον Στρατό Ξηράς των ΗΠΑ, Ανταμ Τελ, ανακοίνωσε τη δημιουργία της Διοίκησης Μελλοντικών Δυνατοτήτων και Αυτόνομων Συστημάτων του Στρατού (FASCOM).

«Ο στρατός προχωρά με ταχείς ρυθμούς για να διατηρήσει το φονικό του πλεονέκτημα. Συγκροτούμε τη FASCOM, ώστε να θέσουμε τεχνολογία αιχμής στα χέρια των στρατιωτών, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην αυτονομία των σχηματισμών, των προμηθειών και της εκπαίδευσής μας, με στόχο την κυριαρχία στο πεδίο των μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων. Πρόκειται για ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας με σκοπό την εξουδετέρωση του εχθρού και τη διασφάλιση ότι ο στρατός μας δεν θα βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με μια "δίκαιη" μάχη», δήλωσε ο Τελ. Συμπλήρωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα ενσωματώσει αυτόνομες δυνατότητες σε τουλάχιστον 6 τομείς σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένων των σχηματισμών αεροπορίας στρατού, τεθωρακισμένων, πυρών υποστήριξης, μηχανικού και εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο στρατός θα ορίσει στέλεχος υπεύθυνο για τις προμήθειες στον τομέα της αυτονομίας και θα δώσει προτεραιότητα στην απόκτηση και επιχειρησιακή ένταξη δυνατοτήτων που αφορούν αυτόνομα πυρά, οχήματα μάχης, πλωτά μέσα ανεφοδιασμού, διάνοιξη διόδων, αναγνώριση, επιτήρηση και εντοπισμό στόχων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επανδρωμένων και μη επανδρωμένων πλατφορμών.

Την απόφαση για τέτοια χρήση της ΤΝ και της προόδου της ρομποτικής δεν την πήρε κάποια μηχανή. Την πήραν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι του κεφαλαίου, την πήρε ο καπιταλισμός, και αυτός πρέπει να εξοντωθεί, πριν μας εξοντώσει.