Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ βρέθηκε στη συγκέντρωση για να αποτραπεί η έξωση σε 92χρονη πολύτεκνη μητέρα με αναπηρία, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Στη συγκέντρωση που έγινε σήμερα για να αποτραπεί η έξωση σε 92χρονη πολύτεκνη μητέρα με αναπηρία, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σήμερα ο Κώστας Καρπουχτσής.

«Είμαστε εδώ. Έξω από το σπίτι μια 92χρονης γυναίκας με αναπηρία 87% που απειλείται με έξωση. Αυτή είναι βαρβαρότητα και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η έξωση ευτυχώς σήμερα με όλη αυτή την κινητοποίηση που έγινε, σταμάτησε. Η ΕΛ.Α.Σ. δεσμεύεται για την πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας και υποχρεωτικές βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να βρίσκονται στο έλεος των τραπεζών και των funds, γιατί τα χρέη ρυθμίζονται. Η αξιοπρέπεια όμως δεν πλειστηριάζεται», αναφέρει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σε βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι του κόμματος στο Youtube.

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