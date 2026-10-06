«Χρειάζεται πραγματική δεύτερη ευκαιρία», τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις 120 δόσεις.

«Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πραγματική δεύτερη ευκαιρία, όχι ακόμη μία μετάθεση του προβλήματος», είπε ο Κώστας Καρπουχτσής, χαρακτηρίζοντας ως «πυροτέχνημα» τις 120 δόσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο MegaNews, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, υπενθύμισε ότι τις 120 δόσεις τις είχε εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ τόνισε ότι αποτελούν πραγματική ανάγκη για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την οποία περίπου οι μισές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ταμειακά διαθέσιμα για τον επόμενο μήνα.

«Αυτό που παρουσιάζετε ως σημαντική διευκόλυνση δεν προβλέπει ουσιαστική διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Επιβαρύνει, μάλιστα, τη ρυθμιζόμενη οφειλή με επιτόκιο 5,8%. Δηλαδή, το κράτος αισχροκερδεί στην πλάτη των επιχειρηματιών που θέλουν απλώς να επιζήσουν», σημείωσε.

Παρουσίασε, επίσης, τι πρέπει να περιλαμβάνει μία προοδευτική ρύθμιση: ουσιαστική διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση, χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο για τις πολύ μικρές οφειλές, ενιαία ένταξη παλαιών και νεότερων χρεών ώστε να μην πληρώνονται παράλληλες δόσεις, μία δόση που θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό εισόδημα και την πραγματική δυνατότητα πληρωμής, καθώς και σαφή διάκριση ανάμεσα στους οικονομικά αδύναμους και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Κατά τον ίδιο, η ΝΔ φέρνει σήμερα τις 120 δόσεις «με την πλάτη στον τοίχο, εν είδει πυροτεχνήματος». Το κάνει, όπως είπε, επειδή δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Υπενθύμισε ότι οι 120 δόσεις έλειπαν εντελώς από τα μέτρα της ΔΕΘ και πρόσθεσε ότι ακόμη και φορείς της επιχειρηματικότητας που πρόσκεινται ιδεολογικά στην κυβέρνηση χαρακτήρισαν τα μέτρα της ως «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλαφόν: «Το πρόβλημα πρέπει να χτυπηθεί στην πηγή, στο διυλιστήριο»

Για την ακρίβεια στην αντλία, ο κ. Καρπουχτσής είπε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε δικαιολογίες και σε επιστολές σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Δεν έχει απαντήσει, όπως ανέφερε, για το πλαφόν στο διυλιστήριο, δηλαδή στην αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μόνο στην αντλία.

«Η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού μιλά για δυοπώλιο στα διυλιστήρια. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και η κυβέρνηση αρέσκεται στο να δίνει φιλοδωρήματα των πέντε λεπτών που δεν λύνουν το πρόβλημα», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι τα τέσσερα εργαλεία που πρότεινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εφαρμόζονται είτε το καθένα μόνο του είτε σε συνδυασμό. Πρόσθεσε ότι ο στόχος πρέπει να είναι 1.40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1.80 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης «είναι απολύτως εφικτός και πλέον αναγκαίος». «Ο κόσμος δεινοπαθεί και η κυβέρνηση πετάει το τενεκεδάκι κάθε εβδομάδα πιο πέρα. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει για το επίδομα θέρμανσης. Αντιλαμβάνομαι ότι δέχεται μεγάλη πίεση από εμάς, γι' αυτό και καθυστερεί», πρόσθεσε.

Ο κ. Καρπουχτσής ανέφερε ότι τα διυλιστήρια εμφανίζουν κέρδη 2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, από τα οποία τα 1,3 δισ. θεωρούνται υπερκέρδη. Επέκρινε την κυβέρνηση επειδή δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία άλλων ευρωπαϊκών χωρών για έναν μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.

{https://www.youtube.com/watch?v=Z5UPbZtqhZk}

Απαντώντας στην εκπρόσωπο της κυβέρνησης, απέρριψε το επιχείρημα ότι τα υπερκέρδη μπορούν να φορολογηθούν μόνο την επόμενη χρονιά. Όπως είπε, το επιχείρημα αυτό δεν υπήρχε το 2022. «Σας παρακαλώ να μιλάτε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και των πολιτών, και όχι ως εκπρόσωπος των συμφερόντων των διυλιστηρίων, προβάλλοντας μονίμως προσχήματα απέναντι σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν», σημείωσε.

Για την εκδήλωση της ΝΔ

Αναφορικά με την εκδήλωση για την επέτειο της ΝΔ, ο κ. Καρπουχτσής είπε: «Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Η εικόνα αυτών που έλειπαν λέει πολλά για το πού βρίσκεται σήμερα η Ν.Δ. και ποιους έχει απογοητεύσει». Σχολίασε ότι η «φιέστα» με τους 4.000 που ζητωκραύγαζαν δεν αντιστοιχεί σε πολιτικές που αγγίζουν τον μέσο Έλληνα πολίτη.

Ο κ. Καρπουχτσής στάθηκε στην απουσία των δύο πρώην προέδρων και πρωθυπουργών, του Αντ. Σαμαρά, «ο οποίος, απ' ό,τι φαίνεται, οδεύει για νέο κόμμα», και του Κ. Καραμανλή. «Η απουσία τους λέει πάρα πολλά στον κόσμο. Τα υπόλοιπα είναι εσωκομματικά σας και σας αφήνω να τα λύσετε», είπε. «Εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι τα εσωκομματικά μιας Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε δεινή θέση, τόσο εσωκομματικά όσο και απέναντι στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Για τη συμπαράταξη με προοδευτικούς πολίτες, σημείωσε ότι το κάλεσμα είναι ανοιχτό και δεν υπάρχουν χρονικά όρια: «Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και κρίνεται γι' αυτές».