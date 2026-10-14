«Με το πρόγραμμα, τις οργανώσεις και τα στελέχη της ΕΛΑΣ» στόχος είναι «να οργώσουμε τη χώρα», είπε ο Κώστας Καρπουχτσής.

«Το 58% των πολιτών φέτος ζούνε χειρότερα απ' ό,τι ζούσαν πέρσι και το 76% λέει ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων» τόνισε ο Κώστας Καρπουχτσής στον Action24.

Ασκώντας κριτική στις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου περί άμεσης ανταπόκρισης της κυβέρνησης στα προβλήματα των πολιτών και με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ απάντησε ότι «η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων». Συνέδεσε, μάλιστα, τα ευρήματα της έρευνας ότι «το 58% των πολιτών φέτος ζούνε χειρότερα απ' ό,τι ζούσαν πέρσι και το 76% λέει ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων» με την αναφορά του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο 25%, σημειώνοντας ότι «Το 76% ταιριάζει ίσως και με την εσωτερική δημοσκόπηση που μπορεί να έχουν και τον πήχη που έβαλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 25% για την παραμονή του».

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα, που πρόκειται να ανακοινωθούν, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε κριτική στην επικοινωνιακή διαχείρισή τους, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «Μα τι είναι ο κόσμος να περιμένει μέτρα "kinder έκπληξη"; Αυτός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης; Να προπαγανδίζει μέτρα που θα πει, που θα έπρεπε να έχει ήδη λάβει;». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικών απαντήσεων στις προτάσεις της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι το πλαφόν στην αντλία και η φορολόγηση των υπερκερδών δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Ο Κ. Καρπουχτσής, εξέφρασε, επίσης, την αντίθεσή του στη διαρκή προσφυγή σε επιδοματικές πολιτικές, τονίζοντας ότι επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά και στερούν πόρους από άλλους τομείς.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, υπενθυμίζοντας ότι είχε εφαρμοστεί επί πρωθυπουργίας Αλ. Τσίπρα, με γενναίες ρυθμίσεις προσαυξήσεων και τόκων. Για τη σημερινή πρόταση της κυβέρνησης σημείωσε ότι αν και αναγκαία, δεν αντιμετωπίζει τους τόκους και τις προσαυξήσεις, ενώ προβλέπει επιτόκιο 5,84%, το οποίο ο Κ. Καρπουχτσής χαρακτήρισε «ληστρικό».

Σχετικά με τη δημοσκοπική πορεία της ΕΛΑΣ, τόνισε ότι πρόκειται για μια «συμπαράταξη η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και τέσσερις μήνες», η οποία παρουσίασε το ολοκληρωμένο κυβερνητικό της πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο και συγκρότησε την οργανωτική της δομή σε όλη την Ελλάδα πριν από δέκα μέρες. Υπογράμμισε ότι «όλες οι δημοσκοπήσεις μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, μας δείχνουν σε μία ισχυρή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεύτερη θέση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αποτελεί τον τελικό της στόχο. Όπως ανέφερε, «υπάρχει μία στασιμότητα αυτή την περίοδο στο σύνολο του πολιτικού χώρου», εκτιμώντας ότι οι πολίτες αναμένουν περισσότερα, ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ, στην οποία εναποθέτουν τις ελπίδες τους για μια πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση. Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της συμπαράταξης, επισήμανε ότι «με το πρόγραμμα, τις οργανώσεις και τα στελέχη της ΕΛΑΣ», στόχος είναι «να οργώσουμε τη χώρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο Κ. Καρπουχτσής αναφερόμενος στη διεύρυνση της ΕΛΑΣ, επανέλαβε ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα ανοιχτό σε κάθε «πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια της αλλαγής πολιτικής», καθώς και σε στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι η ΕΛΑΣ δεν πρόκειται να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα φάση, τονίζοντας ότι «δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της ανταλλαγής καρεκλών που έχουν μπει τα υφιστάμενα κόμματα μέσα στη Βουλή» και έφερε σε αντιδιαστολή τον τρόπο που κατέστη αξιωματική αντιπολίτευση η σημερινή, καθώς και το γεγονός ότι έχουμε δεύτερο κόμμα τους ανεξάρτητους βουλευτές. Κλείνοντας, επισήμανε ότι οι σημερινές κοινοβουλευτικές πρακτικές αποθαρρύνουν τους πολίτες από την πολιτική.

{https://www.youtube.com/watch?v=0ZWRpryTP_8}