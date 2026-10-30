Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε -εμμέσως, πλην σαφώς- και ένα «σιωπηλό» μήνυμα, με πολλαπλούς αποδέκτες.

Σε κινήσεις με σαφή πολιτική και ιδεολογική στόχευση προχωράει ο Αλέξης Τσίπρας, επιδιώκοντας να δείξει ότι ο ίδιος και η Συμπαράταξη αποτελούν τους εκφραστές του κόσμου της εργασίας. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Πέμπτης συναντήθηκε με εργαζόμενους από πλατφόρμες διανομής (eFood), μια κίνηση η οποία αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα, με αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ την Τετάρτη συναντήθηκε και με το συντονιστικό της νεολαίας.

Επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι στο σημείο της συνάντησης -αν και δεν μετείχαν σε αυτή- βρίσκονταν και οι Θανάσης Καρτερός και Νίκος Μαραντζίδης, δηλαδή δύο από τους στενούς του συνεργάτες που έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνάντηση με eFood, υπόσχεση για Συλλογικές Συμβάσεις

Από την επίσημη επιστροφή του στην ενεργώ πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ακούσει πάρα πολλές κατηγορίες από παλιούς του συντρόφους, για «δεξιά στροφή» και «πολιτική μετατόπιση». Ο ίδιος, πάντως, επέμενε πάντα ότι παραμένει στον χώρο της κυβερνώσας Αριστεράς, αυτής που μπορεί μέσα στα όρια του συστήματος να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα.

Βέβαια, οι «κατήγοροι» του δεν είναι και κάποιοι μαχητικοί επαναστάτες. Στον ίδιο χώρο με τον παλιό τους αρχηγό κινούνταν και συνεχίζουν να κινούνται - αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία έχει για τα στελέχη της ΕΛΑΣ ότι ο κ. Τσίπρας έχει ξεκάθαρη πολιτική στόχευση ως προς τα κοινωνικά στρώματα που θέλει να εκφράσει.

Και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο κόσμος της εργασίας και ειδικά τα τμήματα εκείνα των μισθωτών που ζουν εργάζονται σε κατάσταση ανασφάλειας. Όπως είναι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής και αντιμετωπίζουν διαρκώς καθεστώς ασφυκτικής πίεσης.

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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε χθες το απόγευμα, στο καφέ «Αρχιτεκτονική» στου Ζωγράφου, με εργαζόμενους της eFood. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζήτησε μαζί τους σε θερμό κλίμα και άκουσε με προσοχή τα προβλήματα τους.

Εκείνο το σημείο, ωστόσο, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η υπόσχεση που τους έδωσε ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές και θα έχει ως βασικό κορμό την ΕΛΑΣ, θα είναι η πλήρης επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Είχε προηγηθεί την Τετάρτη η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη νεολαία της ΕΛΑΣ. Εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το έναυσμα προς τους νέους που τον στηρίζουν, να βρεθούν μέσα στην κοινωνία και να δώσουν εκεί τη μάχη των επόμενων μηνών.

Στο πλευρό του Μαραντζίδης-Καρτερός

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε -εμμέσως, πλην σαφώς- και ένα «σιωπηλό» μήνυμα, με πολλαπλούς αποδέκτες. Στη συνάντηση με τους εργαζόμενους στον χώρο των διανομέων σε πλατφόρμες, εκτός από τον τομεάρχη Εργασίας, Διονύση Τεμπονέρα, είχε στο πλευρό του δύο ακόμα πρόσωπα, που τον τελευταίο καιρό έχουν στοχοποιηθεί από διαφορετικές πλευρές.

Ο πρώτος ήταν ο πολύπειρος δημοσιογράφος, Θανάσης Καρτερός. Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το άρθρο γνώμης που έγραψε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και αναζωπύρωσε τη σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας χαρακτηρισμού που απέδιδε -με τη μορφή ερωτήματος- προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές πως ο κ. Καρτερός αποτελεί ένα άνθρωπο που ο πρώην πρωθυπουργός εμπιστεύεται.

Ως ξεκάθαρη δήλωση στήριξης θα πρέπει να ερμηνευτεί και η παρουσία του Νίκου Μαραντζίδη. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει γίνει «στόχος» δημοσιευμάτων, που τον περιγράφουν λίγο, ως πολύ ως το πρόσωπα που φταίει για ότι «στραβό» και μη, μπορεί να συμβεί στην Αμαλίας ή ακόμα και στον Εθνικό Κήπο.

Όπως και να έχει, στου Ζωγράφου συνέβη κάτι αντίστοιχο με την περίπτωση της Θεώνης Κουφωνικολάκου. Τότε, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είχε στοχοποιηθεί επίσης από δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού Τύπου -όπως λένε στελέχη της Συμπαράταξης- και ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε με μια απλή κίνηση, να κλείσει όλα αυτά τα σενάρια, έχοντας την δίπλα του στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.