Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντίθεση των εργαζομένων στη μεταφορά πολεμικού υλικού προς εμπόλεμες ζώνες, αλλά και τα εργασιακά αιτήματα του κλάδου.

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή, η χώρα, καθώς η 24ωρη απεργία των λιμενεργατών έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των μεγαλύτερων λιμανιών, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν δεμένα και την επιβατική και εμπορική ναυσιπλοΐα να επηρεάζεται.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και πραγματοποιείται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντίθεση των εργαζομένων στη μεταφορά πολεμικού υλικού προς εμπόλεμες ζώνες, αλλά και τα εργασιακά αιτήματα του κλάδου.

Στη διεθνή κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι από 113 λιμάνια, σε 21 χώρες και πέντε ηπείρους, δίνοντας διαστάσεις παγκόσμιας δράσης στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ποια λιμάνια επηρεάζονται από την απεργία

Η 24ωρη απεργία έχει αντίκτυπο στη λειτουργία σημαντικών λιμανιών της χώρας, καθώς στη δράση συμμετέχουν εργαζόμενοι από τις ακόλουθες περιοχές:

Πειραιάς

Ραφήνα

Λαύριο

Πάτρα

Ηγουμενίτσα

Ελευσίνα

Ρίο – Αντίρριο

Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν τόσο την επιβατική όσο και την εμπορευματική δραστηριότητα, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

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Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι διοργανώνουν συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει:

- Αττική: Στις 10:00 το πρωί στον Πειραιά, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.

- Αχαΐα: Στις 10:00 το πρωί στο λιμάνι της Πάτρας και στις 19:00 στον Νότιο Λιμένα.

- Θεσπρωτία: Στις 11:30 το πρωί, στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

- Ελευσίνα: Στις 19:00 στην Πλατεία Ηρώων.

- Λαύριο: Στις 19:00 στο λιμάνι.

- Θεσσαλονίκη: Στις 19:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Απογευματινές συγκεντρώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί σε Βόλο, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Χαλκίδα, Χανιά και Άρτα.

Στο πλευρό των λιμενεργατών και η ΟΛΜΕ

Στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας σε σχολεία της Αττικής και της Αχαΐας, εκφράζοντας τη στήριξή της στη δράση των λιμενεργατών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι σημερινές κινητοποιήσεις αποκτούν ευρύτερη διάσταση, καθώς πέρα από τα εργασιακά ζητήματα αναδεικνύουν και το αίτημα για μη εμπλοκή των εργαζομένων στη διακίνηση πολεμικού υλικού προς περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.